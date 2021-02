L'Ajuntament de Reus aprova la memòria de viabilitat per a la creació de l'empresa d'energètica municipal

S'ha aprovat en sessió plenària

Actualitzada 19/02/2021 a les 17:12

L'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial aquest divendres 19 de febrer en sessió plenària la memòria justificativa elaborada per la comissió d'estudi municipal per a l'exercici de l'activitat econòmica de comercialització d'energia elèctrica, en règim de lliure concurrència, i mitjançant la societat municipal Reus Serveis Municipals, S.A. De la memòria es desprèn tant l'oportunitat i conveniència de l'exercici d'aquesta iniciativa econòmica com l'adequació de l'activitat a l'interès públic.

La memòria recorda que l'Ajuntament i les empreses municipals tenen anys d'experiència amb la instal·lació i gestió de plantes solars per a l'autoconsum de les seves dependències, i amb excedents injectats a xarxa per minimitzar la dependència de l'energia de mercat. Per optimitzar al màxim les instal·lacions de generació elèctrica renovable, segons conclou la memòria, cal disposar d'un operador que faci de lligam entre generació i consum. És a dir, un organisme que pugui gestionar la capacitat municipal generadora d'energia (l'actual i la futura) i faci les funcions de subministradora a l'Ajuntament i els seus ens dependents.

La memòria econòmica planteja els primers anys de d'activitat de l'empresa com els del desplegament de l'activitat comercialitzadora i generadora, amb l'objectiu de gaudir d'energia mes barata i per poder optimitzar els resultats i poder disposar de recursos econòmics per ampliar encara més la capacitat de generació. A partir del quart any d'activitat és quan es podran fer altres tasques com estudis energètics a tercers, estudis per reducció de potencies contractades, d'optimització d'equipament per reduir la despesa elèctrica, auditories energètiques, entre altres.

El primer any de funcionament, l'activitat es preveu deficitària, ja que no esta encara constituïda com a comercialitzadora i no disposa de cap ingrés. No obstant, els anys successius es compensa el resultat negatiu i es demostra com a clarament viable. La tendència positiva s'accentua a l'incrementar la inversió pròpia, i posar en servei mes instal·lacions per generació pròpia i Km 0, que resulta a un preu mes barat i estable. Aquest increment de la generació amb recursos propis es la que dotar de contingut de manera mes substancial l'activitat i genera recursos per abordar altres projectes en el camp de l'energia i la sostenibilitat.

En aquest sentit, l'empresa municipal pot ser un element arrossegador i sensibilitzador de la ciutadania i del teixit empresarial, per avançar cap a la implantació de models energètics més sostenibles i propers al territori. Així, l'empresa municipal s'ha de convertir en una eina útil per accelerar el canvi de model energètic des de l'àmbit municipal i amb visió d'interès general.