L'Ajuntament de Reus aprova les noves mesures fiscals per a la reactivació econòmica

S'ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals d'ocupació de la via pública i de recollida de residus

Actualitzada 19/02/2021 a les 15:12

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 19 de febrer les noves mesures fiscals anunciades pel Govern de Reus per a la reactivació econòmica de la ciutat.



En concret, ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals d'ocupació de la via pública i de recollida de residus, i activa així tres mesures de suport econòmic

En primer lloc l'exempció fiscal de la taxa d'ocupació de via pública als establiments de restauració amb terrassa durant els tres primers mesos de 2021. Aquesta mesura comporta un cost aproximat de 55.000 euros per l'Ajuntament.



En segon lloc s'ha aprovat l'exempció fiscal de la taxa d'ocupació de via pública als paradistes del mercat de marxants. L'exempció també serà la corresponent al primer trimestre d'enguany. En total, la mesura comporta per als marxants un estalvi aproximat de 50.000 euros.



I finalment s'ha acordat l'exempció fiscal dels imports de la taxa de recollida comercial dels tres primers mesos de 2021 a les activitats econòmiques que han hagut de tancar totalment o parcialment com a conseqüència de les mesures de prevenció de la pandèmia: gimnasos, centres comercials, bars i restaurants, etc... Aquesta mesura tindrà un impacte de 235.000 euros.

A aquestes tres mesures se n'hi suma una quarta, aprovada per decret de la regidora d'Hisenda: la moratòria fiscal de 6 mesos dels rebuts de brossa comercial i terrasses. El pagament dels rebuts d'ocupació de via pública, i pagament dels rebuts del servei de brossa comercial s'ajorna fins el 5 d'octubre, enlloc del 5 d'abril com estava previst. La mesura beneficiarà bars i restaurants que tenen terrassa, i totes aquelles activitats econòmiques que tenen servei de recollida de brossa comercial: establiments de restauració, comerços, indústries, etc...