El Gaudí Centre de Reus adapta les seves visites al Trastorn de l'Espectre Autista

'Gaudim Junts!' incorpora pictogrames al recorregut per l'equipament, que planteja 20 preguntes sobre l'arquitecte i vol ser «accessible per a tothom»

Actualitzada 18/02/2021 a les 21:45

El Gaudí Centre reformula les seves visites per fer-les més inclusives. Ahir, coincidint amb el Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, l'equipament va posar en marxa una adaptació del circuit habitual pel centre d'interpretació que ha incorporat eines específiques com ara l'ús de pictogrames. Es tracta d'un rally que inclou unes 20 preguntes sobre l'obra i la vida de Gaudí, les respostes a les quals s'han d'anar buscant entre els diferents espais del Gaudí Centre i els elements que s'hi exposen. La primera experiència d'aquest tipus es durà a terme demà i hi prendran part unes 30 persones entre nens, joves i adults.

La presidenta de l'Associació Supera't, de persones amb Trastorns de l'Espectre Autista, Mònica Bellido, expressava ahir que la ruta «és una primera pedra, però tenim moltes ganes de seguir treballant» i avançava que, a mesura que es vagi desplegant sobre el terreny i en relació a les reaccions dels participants, «mirarem què va bé i què pot millorar-se i l'ajustarem». Tot i que, en un inici, la idea era generar la visita per a l'entitat, «vam pensar que, ja que ens hi posàvem, era millor que fos per a tothom, oberta a la ciutadania». Als participants, abans de l'inici del recorregut, se'ls hi lliura el material del rally –el nom de l'activitat és Gaudim Junts!–, que els serveix com a guia. Després de respondre les preguntes, es fa una posada en comú.

A través dels sentits

La regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, expressava ahir la voluntat del consistori que el Gaudí Centre «sigui per a tothom». Per la seva banda, la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, apuntava que «amb això, la ciutat és una mica més inclusiva i ho és a través de Gaudí, un dels seus personatges més emblemàtics». L'objectiu és que tothom pugui gaudir amb plenitud del recorregut a través dels sentits.