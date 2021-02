Busquen voluntaris per demostrar l'eficàcia de la dieta mediterrània per adquirir hàbits saludables

Els participants a l'estudi de l'Eurecat han de tenir entre 14 i 17 anys

Actualitzada 19/02/2021 a les 13:39

El centre tecnològic Eurecat, amb seu a Reus, busca 80 adolescents que vulguin participar en el projecte de recerca MED4Youth, destinat a demostrar que una dieta mediterrània amb productes com la magrana, els cigrons, l'hummus, els fruits secs i el pa de massa mare, és efectiva per adquirir un pes i uns hàbits saludables entre els joves.Els voluntaris han de tenir entre 14 i 17 anys; comptar amb el consentiment dels pares o tutors legals per participar-hi; tenir obesitat o sobrepès; tenir accés a un mòbil, tauleta o ordinador amb connexió a Internet i no patir malalties cròniques ni ser al·lèrgics o intolerants als fruits secs, a la magrana, al pa o als cigrons.En el marc de la investigació, s'utilitzaran tecnologies òmiques que «permetran conèixer amb més profunditat com la dieta mediterrània exerceix els seus efectes saludables a l'organisme», explica l'investigador principal del projecte, Antoni Caimari, director de l'Àrea de Biotecnologia d'Eurecat.Els adolescents voluntaris comptaran amb un seguiment per part d'experts en nutrició i salut per ajudar-los a seguir les pautes nutricionals establertes. A més, juntament amb els seus tutors legals rebran suport online durant tot l'estudi mitjançant una aplicació web, que proporcionarà receptes i consells saludables per motivar els adolescents a adquirir un pes i uns hàbits saludables.Les persones interessades en participar es poden inscriure com a voluntàries o consultar els seus dubtes al correu electrònico al telèfon 636 944 723.