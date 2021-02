El conductor va ser interceptat al carrer Milà i Fontanals cantonada amb Pintor Fuster

Actualitzada 18/02/2021 a les 12:15

La Guàrdia Urbana de Reus va sancionar ahir al vespre un conductor per circular amb el carnet sense punts i per no tenir ni assegurança ni ITV. Els agents també li imputen un delicte contra la seguretat del trànsit per donar positiu a la prova d'alcoholèmia. L'individu va donar 0,90mg/l. La Guàrdia Urbana el va interceptar al carrer Milà i Fontanals cantonada amb Pintor Fuster.