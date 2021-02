Reus enceta una nova campanya de dinamització, 'Reus per tu'

La campanya té com a objectiu donar visibilitat i suport als sectors afectats directament per les mesures de restricció

Actualitzada 18/02/2021 a les 17:18

La regidoria Reus Promoció de l'Ajuntament de Reus, a través de l'Agència Reus Promoció, inicia la nova campanya 'Reus per tu' per donar suport i promocionar el comerç i els serveis, la restauració i l'hostaleria, i la visita als espais turístics i culturals de la ciutat, com el Gaudí Centre i l'Estació Enològica.

La nova campanya té com a objectiu donar visibilitat i suport a aquests sectors afectats molt directament per les mesures de restricció adoptades a causa de la pandèmia de la covid-19 i segueix la línia comunicativa iniciada el passat mes d'octubre amb les campanyes 'Cuinem per tu' i 'Regala't experiències de benestar' en el moment en què els establiments de restauració i hostaleria, i d'estètica i benestar es van veure obligats a tancar temporalment.

La campanya 'Reus per tu'

'Reus per tu' és una campanya de sensibilització i promoció orientada principalment a la ciutadania de Reus, així com de la comarca, sempre atenent a les mesures de restricció de mobilitat actuals.

Té com objectius principals visibilitzar la importància dels sectors del comerç i els serveis, la restauració i l'hostaleria i els espais turístics i culturals de la ciutat de Reus, promocionar la variada oferta d'activitats en que la ciutat és un referent. També vol donar suport a les persones que estan al davant dels establiments comercials, de serveis, d'hostaleria i restauració i que mantenen la seva activitat en una època complicada, sensibilitzar en la necessitat del consum responsable i de proximitat, per la importància que té per donar suport als sectors més perjudicats per les restriccions. I, finalment, generar confiança en els ciutadans i visitants de la ciutat, transmetent imatge de seguretat en temps de pandèmia