L'espectacle de serrar les cames a la Vella Quaresma es trasllada a les escoles de Reus

Actualitzada 17/02/2021 a les 16:34

El Carni, protagonista

L'espectacle de serrar les cames a la Vella Quaresma enguany, ateses les mesures sanitàries decretades arran de la pandèmia, es trasllada als centres educatius de Reus. Així doncs els escolars de la ciutat reprendran aquest divendres dia 19 de febrer l'activitat de Quaresma.L'activitat està adreçada a més de 3.500 infants repartits en més de 160 grups. A més, cada any s'acompanya d'una il·lustració de la Vella Quaresma, amb les 7 cames, que enguany ha fet Clàudia Fernández.Aquest primer divendres l'espectacle es podrà veure a les escoles Maria Rosa Molas, Misericòrdia i Alberich i Casas. Posteriorment, i durant la resta de setmanes, passarà per l'Escola Marià Fortuny, l'Escola Puigcerver, l'Escola Sant Bernat Calbó, l'Escola Eduard Toda, el Col·legi Francès Internacional Marguerite Yourcenar, l'Escola Rosa Sensat, l'Institut Escola Pi del Burgar, l'Escola Isabel Besora, l'Escola Rubió i Ors, l'Escola Cèlia Artiga, l'Escola Prat de la Riba, l'Escola General Prim, l'Escola Els Ganxets, l'Escola Montsant, l'Escola Mowgli, el Col·legi Sant Pau, el Col·legi Sant Josep, l'Escola Maria Cortina, l'Escola Pare Manyanet, l'Escola Teresa Miquel i, finalment, el Col·legi La Salle.L'espectacle que es fa cada divendres de la Quaresma està protagonitzat per Xavi Picarols, que interpreta el personatge del Carni, el protagonista del Carnaval que no es resigna a la realitat que la festa s'ha acabat i que no tornarà fins a l'any vinent. La representació té la música, cançons i festa en directe cada setmana.Diferents persones, que enguany seran de les mateixes escoles, aniran tallant les cames a la Vella Quaresma que, durant tot el període, està penjada a la plaça de les Peixateries Velles.