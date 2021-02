Reus destinarà més d'1 milió d'euros al desplegament de la xarxa de carrils bici

En els propers tres anys es construiran 30 quilòmetres de trams per a bicicletes

L'Ajuntament de Reus invertirà més d'1 milió d'euros en la construcció d'uns 30 quilòmetres de carril bici fins el 2023. D'acord al Pla d'Acció Municipal Reus 2019-2023, les inversions previstes han de permetre desplegar una xarxa amb l'objectiu que la ciutadania substitueixi de manera progressiva el vehicle privat per mitjans de transport més respectuosos amb la salut de les persones i el medi ambient.

El Govern de Reus destinarà uns 442.000 euros dels pressupostos municipals dels propers anys al desplegament del Pla de la Bicicleta. Als que se sumaran uns 522.000 euros d'una subvenció de la Diputació de Tarragona i uns 210.000 euros de projectes compartits amb la Generalitat.

Durant aquest 2021, el consistori preveu enllaçar l'estació de trens del passeig Mata amb l'estació de busos, el campus de la URV, l'Hospital i la futura estació de trens de Bellissens. La connexió es farà amb dos eixos: un a través dels passejos i l'avinguda de la Salle; i l'altre a través del carrer Ample, el tomb de ravals, l'avinguda del Carrilet i el carrer de Rocamora.

D'altra banda, l'Ajuntament i la Generalitat impulsen la construcció del carril bici entre la rotonda de la variant est i la carretera de Cambrils fins a l'urbanització Blancafort. S'ha redactat el projecte que té un pressupost global d'un milió d'euros.



De cara a l'any vinent, plantegen un creixement radial per connectar els barris del centre amb els de la perifèria, amb la V Verda i amb l'entorn rural de la ciutat. L'Ajuntament estudia actualment estendre la xarxa per les avingudes de Falset, de Riudoms, de Sant Bernat Calbó, pel carrer Astorga i les avingudes de Salou, Bellissens, Tarragona i de Montblanc. Finalment, el 2023 es relligarà la xarxa amb un segon circuït concèntric, a través de les rondes i les avingudes de l'Onze de setembre, del Comerç i dels Països Catalans. Igualment, es planteja una segona actuació, amb un recorregut per l'entorn verd que transcorre de nord a sud, paral·lel a la variant est.La vicealcaldesa de Reus i presidenta de la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible, Noemí Llauradó; i la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, han estat les encarregades de presentar el desplegament dels carrils bici.