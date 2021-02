Pedro Muñoz passa a ser el nou cap de la Guàrdia Urbana de Reus

Relleva Ricard Pagès, que ha ocupat el càrrec des del 2013

Actualitzada 17/02/2021 a les 19:00

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha signat aquest dimecres 17 de febrer el decret de nomenament del sotsinspector Pedro Muñoz com a Cap de la Guàrdia Urbana de Reus. Muñoz relleva al sotsinspector Ricard Pagès, que des del 2013 ha desenvolupat les funcions per encàrrec de l'alcaldia.

Pedro Muñoz, de 54 anys, és llicenciat en Dret i va ingressar a la Guàrdia Urbana de Reus el 1990, on fins ara ha ocupat els càrrecs d'agent, caporal, sergent i sotsinspector. Muñoz ha guanyat el concurs oposició obert per l'Ajuntament de Reus per ocupar la plaça d'Inspector del cos municipal de seguretat. Ara ha de completar el procés amb la realització del corresponent curs d'inspector a l'Escola de Policia de Catalunya.

L'alcalde ha signat el decret de nomenamet donat que el Cap de la Guàrdia Urbana és el membre de la plantilla de major graduació i que, en cas d'empat, correspon a l'alcalde de fer el nomenament d'acord als principis d'objectivitat, mèrit i capacitat.

L'alcalde, Carles Pellicer, i la regidora de Seguretat, Convivència i Civisme, Dolors Vázquez, han presentat aquest dimarts en roda de premsa el relleu al capdavant de la Guàrdia Urbana.

Pellicer ha agraït a Ricard Pagès la tasca desenvolupada, ha desitjat encerts a Muñoz, i ha aprofitat per posat en valor el model policial de la Guàrdia Urbana de Reus, fonamentat en quatre pilars: la prevenció, la col·laboració entre cossos de seguretat, la presència i pressió policials i la proximitat amb la ciutadania.

«La Guàrdia Urbana de Reus és una policia professional i moderna. I és així perquè el model policial està orientat al ciutadà; perquè hi ha una interacció directa entre els guàrdies i la ciutadania que permet millorar les seves condicions de vida i la seva seguretat. Vetllar pel benestar dels reusencs i les reusenques. Aquesta és la missió de la Guàrdia Urbana de Reus, i així continuarà sent», ha afirmat l'alcalde.