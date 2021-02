L'app Aparcar de Reus dona problemes a alguns usuaris per un canvi de versió

Hi ha hagut dificultats per pagar la zona blava amb mòbils Android i Reus Mobilitat ja les està resolent

Actualitzada 16/02/2021 a les 09:04

Alguns usuaris de l'app Aparcar, desenvolupada per Reus Mobilitat i Serveis i que permet pagar la zona blava a través del telèfon mòbil a Reus, Cambrils, Tarragona o Valls, estan tenint dificultats en els últims dies per fer-la servir. Almenys des de dijous o dimecres de la setmana passada, en part dels dispositius, l'app no permet accedir per registrar l'inici de l'estada del vehicle a l'estacionament regulat i mostra permanentment un número de matrícula que no es correspon amb la del conductor. En determinats casos, quan l'usuari intenta modificar aquestes dades errònies, l'aplicació l'expulsa i es tanca.

Fonts municipals consultades en relació a la situació detallen que «s'ha fet un canvi de versió» ja programat a l'app que «incorpora la nova normativa bancària europea per al comerç online segur». Ha estat «durant aquest canvi», tal com precisen les mateixes fonts, que «un percentatge petit d'usuaris pot haver tingut algun problema en l'ús de l'app». Reus Mobilitat i Serveis no aporta la xifra de persones que estan tenint inconvenients amb l'app però sí que apunta que «es tractaria d'alguns usuaris de l'entorn Android». Ahir va publicar-se ja l'actualització de l'app per a Android i, «de manera imminent, estarà disponible per a iOS». La nova versió de l'aplicació Aparcar «ja està preparada per funcionar d'acord a la normativa de comerç segur».

Útil per no tocar el parquímetre

Els problemes amb l'app també podrien venir alimentats per les particularitats de la configuració de cada dispositiu mòbil en relació a actualitzacions, si es fan de forma automàtica o no. En principi, tancant la sessió i tornant-la a obrir l'aplicació hauria de respondre i tornar a funcionar amb normalitat. Si falla, es recomana actualitzar-la. Reus Mobilitat i Serveis, que lamenta les molèsties que aquest fet hagi pogut ocasionar, recorda que té un correu específic per a resoldre qualsevol dubte dels usuaris, que hi poden contactar a zonablava@reusmobilitat.cat.

L'app Aparcar és una eina útil per agilitzar el pagament de la zona blava i s'ajusta al temps real de l'estada, incorpora gps i admet l'altra de més d'un vehicle. Coincidint amb la irrupció de la covid-19, pren especial rellevància perquè permet estacionar el vehicle sense tocar el parquímetre, directament des del telèfon mòbil. També possibilita la localització, activació i monitorització a temps real dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics de cada municipi.