Joventut Reus obre una nova convocatòria del Concurs de pintades horitzontals

Actualitzada 16/02/2021 a les 16:23

Un nou impuls a la Street Gallery de Llambordes

El departament de Joventut de la regidoria de Salut i Ciutadania de l'Ajuntament de Reus obre una nova convocatòria del 'Concurs de pintades horitzontals' al que s'hi pot presentar qualsevol persona o grup de 2 integrants d'entre 18 i 40 anys. En aquesta ocasió, i en col·laboració amb la regidoria d'Educació, les pintades es faran en patis de les escoles de Reus.Després de la primera edició del concurs de pintades horitzontals que es va realitzar l'any 2019 promogut per Llambordes i dins el marc de la Ciutat del Bàsquet Catalana, aquest 2021 es torna a convocar el concurs amb el mateix esperit però un canvi de marc.Fruit del treball de les regidories de Salut i Ciutadania amb la d'Educació es volen fer intervencions a diverses pistes esportives ubicades als patis de diferents escoles de la ciutat. En aquesta ocasió es farà la intervenció a les escoles Misericòrdia, Eduard Toda i Marià Fortuny.Els artistes que ho desitgin han de presentar una proposta que es pugui adaptar a qualsevol de les tres pistes esportives que entren a aquesta convocatòria tenint en compte que s'hauran de respectar les línies que es defineixen a la convocatòria.Les propostes s'hauran de fer arribar a través de la web de joventutreus.cat . Es pot utilitzar qualsevol tècnica per pintar sempre i quan es respecti i permeti que l'espai on es pinti, s'hi pugui seguir practicant l'activitat per la qual va ser construït. L'Ajuntament de Reus pot acabar fent una intervenció sobre l'obra acabada perquè aquesta pugui complir amb la normativa corresponent i fer-se servir per a la finalitat per a la que ha estat destinada.La intervenció a les escoles està prevista al llarg del tercer trimestre del curs i es buscarà que hi hagi una interacció entre els alumnes i els artistes seleccionats.D'altra banda, després del canvi d'ubicació de la Street Gallery de Llambordes l'any passat aquest any 2021 es vol donar un nou impuls i una nova reformulació d'aquesta intervenció artística que ja fa cinc anys que es desenvolupa dins el programa Llambordes de l'Ajuntament de Reus.La voluntat és passar de dues a tres exposicions la qual cosa permetrà poder acollir a més artistes a les diferents exposicions que es programin. Les exposicions romandran un mínim de 4 mesos exposades.La Street gallery acollirà tres tipologies diferents d'exposició: Una que sigui purament street art, i per tant, on es podran veure intervencions de graffiti o obres murals. Una altre oberta a diferents tècniques i disciplines artístiques que tinguin un fil conductor i la tercera opció és acollir propostes d'un o més artistes que proposin un projecte concret i adaptat a l'espai del Vapor Vell. Aquestes tres modalitats s'aniran intercalant de manera natural i sense que hagi de seguir un ordre estricte.L'exposició que hi ha actualment acull a diferents artistes de Reus i Tarragona i estarà exposada fins a mitjans al mes d'abril que és quan es preveu fer el canvi. Els artistes que han participat a aquesta edició són Alina Ballester, Gerogina, Mia, Martos, Clàudia Lecha, The new old era, The goblin LKS.Aquesta nova línia de treball és consensuada amb l'equip de joves que forma part del grup promotor del programa Llambordes.