ERC guanya a Reus, a només 92 vots del PSC, i Vox irromp en quarta posició

JxCat, tercer, venç a 4 districtes i els socialistes s'enduen els altres 6, mentre que la llista republicana és segona força en tots; el PDeCAT rep 1.002 vots

Actualitzada 15/02/2021 a les 19:54

ERC, segona força als 10 districtes electorals de la ciutat, s'ha imposat el 14-F a Reus amb 6.946 vots que representen el 21,10% del total. La formació republicana, que havia estat tercera en el global dels comicis de 2017, ha superat en només 92 paperetes al PSC –6.854 vots, un 20,82%–, que ha guanyat a 6 districtes. Als altres 4 ha guanyat JxCat, que és tercer en els resultats generals al municipi –6.584 vots, un 20%– i que, tot i passar col·locar-se ara per darrere d'ERC i PSC –al 2017 havia estat segon, succeint Cs–, ha resistit el divorci del PDeCAT. Al seu torn, la llista liderada pel reusenc Marc Arza, que posava un punt afegit d'interès a aquestes eleccions al Parlament perquè el PDeCAT encapçala el govern local en la figura de l'alcalde Carles Pellicer, ha esgarrapat tan sols 1.002 vots –un 3,04%– que el deixen a la novena posició. Vox ha irromput amb força i el suport de 3.364 veïns li ha servit per destacar-se com a quart, amb un 10,16%, en unes jornades marcades per l'elevada abstenció: a Reus, diumenge van votar 33.501 persones, únicament un 43,69% dels electors, xifra que situa la localitat a la cua de Catalunya en aquest aspecte.

La candidatura republicana ha recollit els seus millors resultats, des de la perspectiva reusenca, a la zona de Xalets Quintana, a la urbanització Sant Joan, El Pinar, Muralla, Ample, Poetes o Niloga, entre els districtes 5, 6 i 9. Es tracta, d'altra banda, d'uns àmbits que han votat majoritàriament socialista. On més ha progressat ERC en percentatge ha estat al districte 7, que aglutina Mas Iglesias, Mas Abelló i part del barri Fortuny. De fet, ha crescut a tot arreu excepte a Mare Molas i la Sardana, Gaudí i el nucli, que es corresponen amb els districtes 1, 2 i 6. Al 2017, el partit havia aconseguit a Reus 11.237 suports i havia estat tercera força amb un 19,84%. El 14-F, en una cita a les urnes fortament marcada per la pandèmia i on ha obtingut 5 diputats per Tarragona, els 6.946 vots li han servit per guanyar a la capital del Baix Camp amb un més que curt avantatge sobre els socialistes. Tot i no haver-se imposat ni a un sol districte, la regularitat ha convertit ERC en la formació més votada.

Per la seva banda, el PSC ha prevalgut en vots a l'entorn del barri Monestirs, a la Pastoreta i Fortuny, però també a una part d'Horts de Miró i el Carrilet, la zona de Muralla i Xalets Quintana, i Mas Abelló i Mas Iglesias o la franja de Montserrat fins a Sol i Vista; als districtes 3, 4, 5, 7, 8 i 10. Els socialistes, que han extret quatre diputats per la demarcació, han millorat els resultats de 2017 al global de Reus i han estat la formació que més ha pujat a tots els districtes de la ciutat. En l'anterior contesa pel govern català, el PSC havia quedat quart a Reus –6.703, un 11,56%– i ara és segon, a només 92 vots d'ERC que representarien pràcticament un empat tècnic. De fet, l'escrutini va transcórrer en bona part amb els socialistes per davant, en un frec a frec que es va resoldre a última hora. En els districtes on s'ha desmarcat, ha arrabassat el lloc a Cs.

PP i Cs cauen i la CUP, cinquena

JxCat s'ha fet seus el nucli antic i l'entorn del Mercat Central, així com part del Carme, la Sardana, Mare Molas i Mas Vilanova, o l'entorn d'Ample, Niloga i Poetes, i la urbanització Sant Joan o Gaudí; els districtes 1, 2, 6 i 9. Amb això, Junts assegura els feus que havia fet seus al 2017, i que s'agrupen en una part del centre i a la zona nord de la ciutat. En les anteriors eleccions al Parlament, JxCat havia captat 11.326 vots que eren un 19,99% i aquest cop n'ha rebut 6.584 però es manté en el 20%. En canvi, el PDeCAT, tot i que afrontava optimista els comicis perquè duia al capdavant un nom reusenc i molt conegut per la seva etapa com a regidor, Marc Arza, ha topat amb una realitat de 1.002 vots. El mateix Arza donava ahir, a través de xarxes, «gràcies a les 7.687 persones que han votat el PDeCAT a la demarcació de Tarragona» i expressava que «esperàvem un resultat millor però hem fet la campanya que volíem fer, honesta amb els votants i fidel a una manera d'entendre el país».

A la quarta posició ha entrat Vox. Ho ha fet però, a una distància considerable de JxCat, gràcies a 3.346 vots que amb prou feines passen del 10%. L'auge de la formació d'ultradreta ha coincidit amb la davallada de Cs, que és de llarg la formació que més baixa i ha passat d'haver estat la guanyadora al 2017 –amb 18.377 vots, un 32,44%– a convertir-se aquest 14-F en la sisena força recollint 1.906 vots, un 5,79%. El PP, que havia estat cinquè amb 2.828 paperetes i un 4,99%, passa a la vuitena posició amb 1.476 vots, un 4,48%. Els seus millors registres els ha quallat Vox als districtes 7 i 8, és a dir, a l'àmbit de Mas Iglesias i Mas Abelló, i al que comprèn Montserrat, Juroca, Clarisses, Immaculada o Sol i Vista. La CUP ha quedat per darrere de Vox, en cinquena posició, amb 2.451 vots que són un 7,44%. Fa quatre anys havia estat setena amb 2.418 que eren un 4,27%. La formació cupaire ha avançat així els Comuns, que ara són setens –havien estat anteriorment sisens– amb 1.482 vots, un 4,5%.

Fins a 38.228 veïns no han votat

L'abstenció s'ha acostat al 60% en alguns districtes i ha sobrepassat aquest llindar al 7, on s'ha enfilat al 64,25%. Hi han anat a votar 2.062 persones de les 5.768 que estaven cridades a les urnes.; per tant, 3.706 no hi han acudit. Aquest també ha estat el districte amb un percentatge de vots nuls més elevat, un 2,33% que es correspon amb 48 paperets que no han servit. Al total de Reus, han votat 33.501 dels 71.729 veïns que podien fer-ho –33.501 no hi han anat–, i 579 vots han estat considerats nuls. El mapa electoral per seccions censals permet veure com JxCat copa el nucli mentre que ERC predomina en una segona corona i a la zona nord i el PSC treu un especial rèdit dels entorns més allunyats del centre.