Detingut un home per abusar de dues noies 'okupes' a una casa de Reus

Actualitzada 16/02/2021 a les 17:13

La Guàrdia Urbana de Reus ha detingut a un home per haver abusat de dues noies okupes a una casa de Reus mentre dormien i al qual va retenir un altre habitant de l'edifici fins que va arribar la policia, segons fonts municipals.Els fets i la detenció es van produir divendres passat quan una de les dues víctimes es va despertar i es va trobar a l'home damunt d'ella i tocant-la.La noia va demanar auxili i la va socórrer un altre habitant de la casa 'okupada', que va retenir a l'home, de 44 anys, fins que va arribar la Guàrdia Urbana.Segons ha avançat aquest dilluns El Caso , en arribar els agents una altra noia que també dormia en la mateixa habitació va declarar que a ella també l'havia sotmès a tocaments en contra de la seva voluntat.Les dues víctimes van ser traslladades a l'hospital de Sant Joan de Reus per a una revisió mèdica segons el protocol per abusos sexuals.Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec del cas i el detingut va quedar a la disposició del jutge de guàrdia, que li va deixar en llibertat amb el càrrec d'abusos sexuals amb l'agreujant de traïdoria.