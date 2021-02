Col·lectius i associacions lamenten la mort de Bartolomé Pluma

Partits polítics i entitats de tot tipus recorden la figura del president veïnal

Actualitzada 16/02/2021 a les 20:20

La mort, dilluns, de Bartolomé Pluma, president de l'Associació de Veïns de la Urbanització Blancafort, involucrat en el col·lectiu dels Avis i Àvies de Reus per la Llibertat i compromès amb nombrosos projectes i amb entitats locals ha donat lloc a multitud de mostres de condol sorgides des de diferents àmbits de la societat

Pluma (Calañas, 1953) ha estat recordat avui des de la plaça del Mercadal, precisament pels Avis de la Llibertat, amb un minut de silenci que va estar succeït per la cançó de Bruce Springsteen No surrender –traduïda al català com a Res de rendir-se–, tota una declaració d'intencions que el líder veïnal i activista havia fet seva. El grup destacava d'ell «la seva tenacitat, el dinamisme i ganes de lluitar fins al final», i apuntava que «per la lliçó que ens ha donat, continuarem en la lluita».

A l'acte a la plaça també han acudit, entre altres, alguns membres de la junta de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus (FAVR), que també ha difós un missatge de condol a través de xarxes socials igual que ho ha fet l'ANC o el Bravium Teatre. Aquest últim lamentava l'adéu de «qui ens va regalar tantes converses, fotografies i fins i tot l'exposició Els del Bravium fem coses». Bona part de les formacions polítiques municipals també li han dedicat unes paraules, així com l'Associació Gosar Poder. «Bartolomé Pluma, un lluitador infatigable per la causa de Catalunya i la llibertat. Gràcies per haver-hi estat sempre. Descansi en pau», ha piular Josep Rull.