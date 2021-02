Càrregues policials en la concentració a Reus per la llibertat de Pablo Hasél

La protesta ha desembocat en marxa cap a la comissaria de la Policia Nacional, on una manifestant ha hagut de ser atesa pel SEM

Actualitzada 16/02/2021 a les 22:41

Centenars de persones han respost aquest vespre, a la plaça del Mercadal de Reus, a la concentració convocada per reclamar la llibertat del raper Pablo Hasél. Al lloc, s'ha fet lectura d'un manifest i, una hora després, la concentració s'ha convertit en marxa i ha enfilat Monterols en direcció a la comissaria de la Policia Nacional. Al carrer General Moragues esperava un ampli dispositiu de Mossos d'Esquadra, amb diverses furgones, que també s'estenia per Doctor Robert. La Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit a la zona. Els manifestants han cantat proclames contra la Policia Nacional, sostenint una pancarta on podia llegir-se «la seva repressió no ens aturarà» –en relació a l'arrest de Hasél– i, en un moment donat, un grup ha abocat bosses de la brossa contra els agents que blindaven la porta de la comissaria i contra alguns dels vehicles. S'han viscut, llavors, moments de molta tensió. Els Mossos han realitzat diverses càrregues, colpejant algunes de les persones concentrades, i han avançat posicions cap a la plaça de la Llibertat. Agents de la Policia Nacional també s'han equipat però no han arribat a intervenir.Després d'una de les càrregues, una dona que es trobava entre la multitud i que es queixava de dolor ha estat apartada per altres persones i s'ha quedat estirada al terra. Transcorreguda una estona, alguns dels qui participaven en la protesta s'han adreçat a la Guàrdia Urbana explicant que la dona estava ferida, reclamant que s'obrís pas a l'ambulància –perquè els vehicles de Mossos ocupaven el carrer– i queixant-se que «està passant molt de temps» i que «ens diuen que no n'hi ha cap de disponible». Finalment, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha accedit a General Moragues, ha atès la dona i se l'ha endut. Alguns dels qui formaven part de la manifestació han denunciat públicament que almenys part dels agents que havien carregat no estaven pertinentment identificats. Prop de les deu de la nit, coincidint amb el toc de queda i després que la dona fos evacuada pels serveis mèdics, la concentració s'ha dissolt al crit de «marxem però tornarem».