A judici per intentar posar una càmera en el lavabo de treballadors d'una botiga de Reus

Actualitzada 16/02/2021 a les 13:32

Fiscalia demana un any de presó i una multa de 2.100 euros per l'empleat d'una botiga del centre comercial La Fira de Reus acusat d'intentar amagar una càmera de vídeo al lavabo mixt de treballadors per obtenir imatges dels seus companys. Segons el relat del ministeri públic, el treballador va ser descobert per un company quan intentava amagar una minicàmera a l'interior del dispensador de paper. Per aquests fets, se l'acusa d'un suposat delicte de descobriment de secrets en grau de temptativa.L'escrit d'acusació de Fiscalia per a la vista oral prevista al jutjat penal de Reus també reclama que es prohibeixi a l'acusat aproximar-se a menys de 500 metres o contactar durant dos anys amb el treballador que el va descobrir.