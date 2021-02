Ryanair deixa sense cap ruta l'hivern 2021-2022 a l'Aeroport de Reus i en ven 12 aquest estiu

L'aerolínia ha programat la següent temporada baixa, amb inici a l'octubre, on de nou no apareix Reus

Actualitzada 14/02/2021 a les 16:58

L'aerolínia Ryanair, que fa pocs mesos va anul·lar l'única ruta que habitualment operava a l'Aeroport de Reus durant l'hivern, l'enllaç amb Londres Stansted, tampoc la recuperarà a l'octubre, quan entrarà en vigor la següent temporada baixa. La companyia va fer públics els seus plans per a l'hivern 2021-2022 tot just dijous de la setmana passada, i va anunciar un període de 24 hores per carregar al web i començar a comercialitzar el total de les destinacions a les quals volarà. Un cop transcorregut aquest marge, fonts de la companyia concreten al Diari Més que «si (Reus) no apareix al web –tal com passa–, significa que no s'hi volarà» en la temporada d'hivern.

Així les coses, el pròxim serà el segon hivern consecutiu que Ryanair no operarà a l'Aeroport de Reus, tal com està configurada la programació actualment. I, tenint en compte que aquesta era l'única aerolínia que oferia vols en temporada baixa a Reus en els últims anys, i que l'escenari que ha dibuixat la pandèmia de la covid-19 no anima a la incorporació de noves firmes, el 2021-2022 podria acabar sent probablement també el segon hivern sense activitat a l'aeròdrom de la capital del Baix Camp. De fet, la que ara està en marxa és la primera temporada baixa on Reus no té cap ruta comercial des del 2011.

La connexió entre Reus i Londres Stansted sí que la ven Ryanair per a aquest estiu 2021, en el qual l'Aeroport entrarà coincidint amb el canvi horari, l'últim cap de setmana de març. De fet, per a la campanya de calor, la companyia comercialitza una dotzena de rutes amb la capital del Baix Camp, a través de les quals preveu que es pugui volar entre Reus i Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Països Baixos, Polònia o Regne Unit.

En detall, Ryanair està oferint, actualment, seients per a les següents rutes: Frankfort Hahn, per volar del 5 de maig al 27 d'octubre; Brussel·les Charleroi, del 30 de març al 30 d'octubre; Dublín, del 29 de març al 30 d'octubre; Shannon, de l'1 de maig al 30 d'octubre; Eindhoven, del 28 de març al 30 d'octubre; Gdansk, del 4 de juny al 29 d'octubre; Birmingham, de l'1 de maig al 30 d'octubre; East Midlands, del 3 de maig al 29 d'octubre; Liverpool, del 2 de maig al 28 d'octubre; Londres Southend, del 23 de març al 29 d'octubre; Londres Stansted, del 30 de març al 30 d'octubre; i Manchester, del 2 de juny al 27 d'octubre.

Pendent de Cork i Bristol

El primer vol de Ryanair en aterrar a l'Aeroport de Reus aquest estiu 2021 hauria de ser, doncs, un de la ruta amb Eindhoven, l'inici de la qual està previst per al 28 de març. I també Eindhoven, Brussel·les Charleroi i Londres Stansted serien les últimes rutes en extingir-se, el 30 d'octubre, al desenllaç de la campanya alta. Amb tot, Ryanair recorda que la companyia no dona per tancada encara la seva programació d'estiu i que continua i continuarà modificant les rutes depenent de les restriccions de viatge dels països europeus. Ara mateix, però, hi ha almenys dos enllaços que abans sí que operava a Reus i per als quals no resulta possible adquirir bitllets, que són Cork i Bristol.