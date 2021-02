Mor el líder veïnal reusenc Bartolomé Pluma

A través de l'entitat veïnal, Pluma havia liderat un seguit de reivindicacions per a la zona

El president de l'Associació de Veïns de la Urbanització Blancafort de Reus, Bartolomé Pluma, ha mort aquest dilluns. A través de l'entitat veïnal, Pluma havia liderat un seguit de reivindicacions per a la zona, la més recent de les quals passava per l'arranjament dels accessos a la urbanització. Estava estretament vinculat, igualment, al col·lectiu dels Avis i Àvies de Reus per la Llibertat, i havia concorregut a les eleccions municipals de 2015 com a part de la formació DenouReus.