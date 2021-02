La URV reprèn les classes presencials per als alumnes de primer curs de grau

Actualitzada 15/02/2021 a les 13:55

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha reprès les classes presencials aquest dilluns, encara que només per als alumnes de primer curs de grau. És una de les novetats que ha permès el Procicat de cara al segon quadrimestre arran de la petició d'alumnes i els centres. A la facultat d'Economia i Empresa a primera hora hi han anat tan sols una desena d'alumnes, però s'espera que a partir de la setmana que ve s'incrementi el nombre d'estudiants. De tota manera, i per garantir que es garanteix la distància de seguretat, cada classe s'ha dividit en dos grups que s'aniran alternant: uns aniran presencialment a l'aula i els altres seguiran la matèria telemàticament.El degà de la facultat, Antonio Terceño, ha remarcat que es compleixen totes les mesures de seguretat. D'entrada no hi haurà cap aula amb més de 30 persones, quan en algunes l'ocupació anterior a la pandèmia podia arribar a les 132. A més del gel hidroalcohòlic i la distància entre cadires també s'han col·locat uns codis QR mitjançant el qual l'alumnat es registra. Això permet tenir un control de qui ha anat a classe cada dia i facilita poder fer la traçabilitat en cas d'algun positiu de covid-19. Finalment, en algunes aules la sortida es fa pel pati que hi ha darrere, amb la qual cosa s'eviten trobades als passadissos.Els pocs estudiants que hi havia aquest dilluns estaven satisfets de poder començar una vida universitària que fins ara no han pogut fer. Les assignatures que s'impartiran de moment són comunes als graus d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), Economia, i Finances i Comptabilitat. Un exemple és Matemàtiques II i alumnes com Ivan Calderón han valorat positivament poder-la fer de manera presencial. «Des de la classe s'aprèn més. A casa hi ha problemes de connexió i la visió no és tan òptima», ha destacat. Els mateixos alumnes s'han quedat sorpresos dels pocs companys que han tingut en el primer dia. Jéssica Espinosa, de primer curs d'ADE, ho ha atribuït a que «potser no se senten segurs». Tot i això, ha destacat la tasca feta per la URV en aquest àmbit.Amb tot, tenen ganes de poder-se socialitzar. El degà ha apuntat que només havien pogut anar a la universitat tres setmanes, al setembre. «Això no és conèixer la universitat i el seu funcionament», ha expressat Terceño. «A banda de rebre coneixements a classe, també hi ha la socialització de l'estudiant, crear un ambient universitari que generi sinergies i que fa que ells mateixos aprenguin molt més», ha completat. Però malgrat que l'experiència aquest curs no serà completa, el degà no creu que això generi frustració o desencís entre els joves, i ha afirmat que de moment no ha crescut la taxa d'abandonament d'estudis.