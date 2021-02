La Bonoloto deixa a Reus un premi de 151.000 euros

Correspon a un premi de cinc més el complementari

Actualitzada 15/02/2021 a les 22:15

Un afortunat que va segellar la seva Bonoloto a Reus s'ha emportat un premi de 151.292,53 euros. Aquesta és la quantitat que va guanyar aquest dilluns l'únic encertant de segona categoria del sorteig que va a càrrec de Loterías y Apuestas del Estado.L'afortunat va segellar la seva butlleta a l'administració de loteries que hi ha ubicada en el número 126 de l'Avinguda Països Catalans i no hi va haver cap més encertant de cinc números més el complementari, que és el que correspon a la segona categoria.Tan sols hi va haver un premi superior al que es va repartir a Reus. Va ser el de primera categoria, que és el que s'atorga a aquell qui encerti els sis números del sorteig. Aquest primer premi va repartir 283.673,49 euros, que va guanyar un afortunat que va segellar la seva butlleta a una administració d'Oviedo.