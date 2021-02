Detinguts per passar cocaïna oculta dins d'un retolador a Reus

Actualitzada 15/02/2021 a les 12:47

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat dos homes de 22 i 33 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Reus, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.Els fets van tenir lloc dijous passat a la tarda quan una dotació de mossos, que feia tasques de seguretat ciutadana de paisà i prevenció davant de la venda de drogues al detall, va detectar una furgoneta que frenava tot just davant d'ells dins de la rotonda de la plaça de la Pastoreta. Els agents van posar el vehicle al costat per veure quin era el motiu de la frenada i van presenciar com el copilot li entregava una dosis de droga a una dona a canvi de 50 euros.Ràpidament, els mossos es van identificar com a policies i van aturar la compradora que ja marxava del lloc i els dos individus. La dona va entregar la droga que acabava de comprar i que s'havia amagat a la roba interior.Pel que fa als dos traficants, cal destacar que els agents van reconèixer un d'ells per altres delictes de tràfic de drogues. A més, sabien que el sospitós acostuma a fer servir amagatalls per evitar que la policia li trobi les substàncies estupefaents.Així doncs, amb l'ajuda d'una patrulla uniformada van escorcollar-los i els van trobar prop de 540 euros en efectiu. A l'interior del vehicle, en un estoig que hi havia a la porta del conductor van trobar un retolador que, en treure-li el tap i la punta, amagava tres dosis més de cocaïna. En total, els mossos els van intervenir 240 grams de droga.Els dos detinguts, que acumulen una vintena d'antecedents policials, van passar divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus i van quedar en llibertat amb càrrecs.