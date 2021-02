Detingut un conductor que circulava a 228 km/h per l'autopista AP-7 a Reus

L'home de 22 anys, de nacionalitat hongaresa i amb domicili desconegut, esta acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit

Actualitzada 15/02/2021 a les 17:01

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona han detingut aquest matí un home de 22 anys, de nacionalitat hongaresa i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible.El conductor circulava per l'AP-7 en direcció sud quan un radar l'ha detectat a 228 km/h en un tram limitat a 120 km/h a l'altura de Reus. Els agents, que es trobaven fent un control de velocitat a la via, han aturat el vehicle al peatge troncal.Un cop identificat el conductor, els agents l'han detingut per circular a una velocitat penalment punible. En aquest sentit, en vies ràpides on la velocitat permesa és de 120 km/h es considera velocitat penal la que supera en 80 km en límit màxim.El detingut passarà durant les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.