Desallotgen una festa il·legal a Reus amb més de 30 persones

L'acte tenia lloc a una masia amb llicència turística i la Guàrdia Urbana posa 33 denúncies a les persones a l'interior i també al responsable del lloguer.

Actualitzada 14/02/2021 a les 10:36

La Guàrdia Urbana de Reus desallotja una festa il·legal de més de 30 persones que tenia lloc a una masia amb llicència turística. Els agents van rebre l'avís a les 00:51 de la matinada d'aquest diumenge i van posar 33 denúncies a les persones que es trobaven a l'interior i també al responsable del lloguer.Els organitzadors d'aquesta festa cobraven entre 10 i 15 euros per accedir a una festa on no es respectaven les mesures de prevenció de la covid-19. A l'interior de l'edifici es fumava i es consumia alcohol sense guardar la distància de seguretat i sense fer ús de mascaretes. Quan els agents van arribar, es van trobar moltes de les persones amagades en armaris i sota els llits per intentar que no els multessin.La Guàrdia Urbana de Reus també ha multat a cinc persones que s'han apropat a la masia per buscar un cotxe que havien deixat al lloc dels fets. Els agents es mantenen una patrulla a la finca perquè s'ha detectat que alguns dels assistents van fugir camp a través per evitar les multes.