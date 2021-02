Arza (PDeCAT): «La valoració és molt negativa, han fallat moltes coses»

El cap de llista per Tarragona lamenta que no han atret prou votants

Actualitzada 14/02/2021 a les 21:39

El PDeCAT no ha aconseguit cap diputat al Parlament després que en les eleccions del 2017 n'aconseguissin quatre a la demarcació de Tarragona, això sí, en un programa conjunt amb Junts. La divisió doncs, no ha anat gens bé al partit que ha liderat Marc Arza a la província.

«És evident que la valoració és molt negativa, han fallat moltes coses», lamentava Arza, qui afegia que «aspiràvem a tenir representació no només al país, sinó també a Tarragona». Per a Arza, «la proposta no ha estat prou atractiva, la nostra idea d'un país bloquejat, que no estava avançant, i que el que necessitava era un govern centrat a fer bones polítiques sense perdre de vista la independència, no ha estat compartit pels votants». De fet, el que proposava el Partit Demòcrata era «recuperar una Catalunya que tornés a funcionar i a ser el motor», però les propostes no van ser prou suculents per a la majoria de votants que van preferir decantar-se per a Junts, un partit que ahir no va patir gens la separació amb el PDeCAT.

La decepció va ser molt gran a la seu del partit a Reus, on un petit comitè del partit va fer el seguiment de la nit electoral, sempre respectant les distàncies i totes les mesures sanitàries. «Esperàvem tenir, com a mínim, 15.000 vots, i al final n'hem sumat 7.000», va lamentar Marc Arza, qui va detallar que «l'abstenció no ens ha afectat, de fet, en partits petits com el nostre, l'abstenció ens ajuda més», però en aquest cas, no prou.