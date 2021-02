El Cantaval de Reus satiritza sobre la covid-19, els polítics i el Mercat del Carrilet en el desè aniversari

La covid-19 ha obligat els quatres membres de la comissió del Cantaval a pujar a l'escenari de La Palma de Reus per cantar temes polèmics d'actualitat. Tot i que l'objectiu és versar sàtires de l'àmbit municipal, enguany, la pandèmia ha estat la protagonista del repertori musical. Els expresidents Quim Torra i Carles Puigdemont i els partits independentistes i els constitucionalistes també han estat el blanc de les versions de temes clàssics i molt coneguts. Pel que fa a les autoritats municipals, com Carles Pellicer, també han rebut la burla dels músics, per exemple, per la polèmica generada al voltant del tancament del Mercat del Carrilet.Malgrat la situació sanitària, els organitzadors del Cantaval han volgut mantenir l'acte i no deixar de celebrar el seu desè aniversari amb l'humor i la burla política. «És molt complicat organitzar actes avui en dia, hi ha mil i una normatives, però creiem que valia la pena conservar almenys un acte perquè l'alternativa era zero, ja que no es poden fer les clàssiques rues de carnaval», ha assenyalat el senyor X, un dels membres del Cantaval. Tot i que tothom els coneix, els organitzadors prefereixen mantenir l'anonimat.Les restriccions i mesures de seguretat han condicionat l'espectacle, ja que s'ha fet a La Palma, un espai a l'aire lliure amb un aforament restringit a unes 170 persones. Els assistents han cantat el repertori del cançoner asseguts, amb mascareta i mantenint les distàncies. Alguns d'ells disfressats de hippies, dels Jackson 5 o dels líders polítics. Enguany, coincidint amb el desè aniversari, s'ha organitzat un concurs de disfresses per tal que hi hagués un ambient més carnavalesc i també s'ha contractat un grup de glossadors professionals, que han actuat al final.«El model estàtic no és el que ens agrada ni el que portem a l'ADN, però almenys és l'única manera de salvar els actes culturals i permetre que hi hagi músics amb actuacions i fent cultura popular», ha reivindicat el senyor X. En la mateixa línia, s'ha manifestat una companya del Cantaval que ha defensat la necessitat d'organitzar l'esdeveniment. «Creiem que la cultura és segura i que per la salut psicològica també és important, el Cantaval busca recuperar el punt de crítica política que tenia el carnaval», ha completat.El Cantaval ha estat l'únic acte presencial del carnaval reusenc, amb l'excepció de la mostra organitzada per l'Ajuntament i la Federació Reusenca d'Associacions de Reus (FRAC). Es tracta de l'exposició «Pel febrer, Carnestoltes hem de fer» que es podrà visitar al Castell del Cambrer fins al 28 de febrer.