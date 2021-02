UGT reclama l'entrega de granotes impermeables per a la residència de gent gran de Reus

El sindicat reitera la necessitat d'aquest element de protecció individual que garanteix la salut i seguretat de la plantilla i dels usuaris «de forma més eficaç que les actuals bates impermeables amb les que compten», remarca. Segons un comunicat emès per UGT, «tot i l'existència d'un pla sectorial a l'àmbit residencial per intensificar les mesures de protecció als centres de treball, la realitat és que les treballadores i treballadors no compten amb les eines adequades per poder realitzar la seva feina amb les garanties necessàries, tant per la seva salut com la dels usuaris i usuàries de residències».La representació d'UGT a la Residència de Gent Gran de Reus opina que, «d'igual forma que és important la protecció amb granotes impermeables dels membres de les meses electorals de diumenge, també ho és la protecció de la plantilla i els usuaris de les residències, i més en tractar-se d'un focus especialment sensible davant de la covid-19, tal i com ha quedat palès durant tota la pandèmia». «Els polítics i polítiques han de demostrar que veritablement es creuen la defensa de les residències amb fets i no paraules», etziba UGT.