Rosa M. Ibarra es compromet a millorar les polítiques de recerca i retenció de científics

Actualitzada 12/02/2021 a les 07:32

«Catalunya no compta amb un sistema d'innovació que faciliti la transferència del coneixement al teixit econòmic, indispensable per generar benestar econòmic i social», assegurava ahir la cap de llista del PSC per Tarragona, Rosa M. Ibarra, qui afegia que «tampoc polítiques que prioritzin la R+D empresarial per assegurar el creixement, la competitivitat i la creació de llocs de treball de qualitat».

La socialista va explicar ahir les seves propostes en matèria de recerca i innovació a Reus, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència.

Per Ibarra, dotar de més recursos les polítiques de recerca i desenvolupament és la clau per potenciar la valorització del coneixement per generar riquesa i llocs de treball. D'altra banda, també «cal millorar les polítiques d'atracció i retenció de talent científic amb programes i recursos que permetin comptar amb més investigadors i investigadores amb condicions estables i dignes», deia Ibarra. En aquest sentit, va anunciar l'aprovació d'una Llei de la Ciència «que permetrà generar un marc estable i una gestió àgil i flexible per potenciar la recerca i la innovació».

En l'àmbit de la Universitat, la candidata va denunciar les polítiques neoliberals implementades els darrers anys pels governs de Junts per Catalunya i ERC, que «han provocat un greu daltabaix en el dinamisme de les universitats: retallades pressupostàries, recursos per impulsar la recerca, augment de la precarització de les plantilles del professorat i de personal d'administració de serveis, etc». Ibarra també va criticar que «hem patit durant més de 8 anys un espectacular augment dels preus de les matrícules (un 66%) que, sumat a la reducció dels recursos públics destinats a beques, han afeblit la capacitat de la universitat per garantir la igualtat d'oportunitats».

Per la seva banda, el candidat de Reus, Alberto Bondesio va remarcar que l'any 2008, Reus era un referent en innovació i recerca i que «des de llavors s'han deixat perdre moltes oportunitats» i va destacar el Tecnoparc de Reus.