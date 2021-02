Les núvies sense vestit de Classe Innata sumen unes 20 i el local es lloga

Consum no aconsegueix contactar amb la botiga

Actualitzada 11/02/2021 a les 21:58

El local del carrer de la Galera que va acollir la botiga Classe Innata, contra la qual un seguit de núvies que van pagar però no van obtenir el seu vestit han presentat denúncia, es lloga. Una de les afectades, A.V., explica que «sembla que avui –ahir per al lector– s'ha buidat el que quedava a dins, algunes peces de núvia i de festa, i que l'espai ja està en lloguer», i afegeix que «pel que tenim entès, segurament el propietari del local també hauria actuat contra la botiga per impagaments». Des de Finques Aragonès confirmen que el local es lloga.

La mateixa núvia precisa que, actualment, ja són una vintena les que es consideren afectades per Classe Innata perquè «vam pagar pel nostre vestit de núvia i mai ens el van donar». El cas va sortir a la llum pública a principis del passat mes de desembre, quan un primer grup de dones van adonar-se que els amos de l'establiment havien «tancat i desaparegut sense donar-nos el nostre vestit i sense que els puguem localitzar».

Veure el que hi havia

Almenys una part de les afectades han denunciat la situació davant dels Mossos d'Esquadra, i algunes també havien acudit a l'Agència Catalana de Consum. Consum, en una notificació amb data d'aquest 20 de febrer i que ha pogut consultar aquest rotatiu, resol que la reclamació contra Clase Innata «s'arxiva atès que no ha estat possible notificar la proposta de mediació a la part reclamada», i informa de «la possibilitat de recórrer a la via judicial». Una altra de les núvies, Tamara Gordillo, explica que «com que hem sabut que el local s'ha buidat per posar-lo en lloguer, intentarem posar-nos en contacte amb les finques perquè a dins hi havia alguns vestits de festa i de núvia, i voldríem mirar si ens poden servir».