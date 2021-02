Les estàtues de Reus no perden la disfressa tot i el Carnaval atípic

Dissabte tindrà lloc el Cantaval a La Palma

La celebració del Carnaval 2021 a Reus va donar ahir el tret de sortida, amb els grans esdeveniments suspesos per la covid-19 i l'exposició Pel febrer, Carnestoltes hem de fer al Castell del Cambrer com a gran protagonista. El que tampoc va faltar, tot i tractar-se d'un Carnaval de mínims, va ser la disfressada d'escultures i altres monuments. Ahir a la nit, ja es podia veure, entre altres, al General Prim vestit de sanitari i combatent el virus.



D'altra banda, el Cantaval, cita on cada any s'entona el cançoner més satíric de la ciutat, tindrà demà, dia 13 de febrer. Enguany, l'acte es farà a l'espai de La Palma, i caldrà entrada per poder-hi accedir. El Cantaval es desplegarà de les 11 a les 14.30h., no hi faltarà el Cor de Carxofa ni els Glossadors del Camp i hi haurà, tal com figura al cartell, concurs de disfresses. El Cantaval celebra aquest 2021 una dècada des de la seva recuperació.