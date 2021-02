L'AV del Gaudí de Reus impulsarà al barri una societat gastronòmica pròpia

La plataforma de debat Fòrum Gaudí 2024 traçarà les línies mestres del futur de l'entitat i de la zona

Actualitzada 11/02/2021 a les 21:21

L'Associació de Veïns del barri Gaudí posa en marxa el Fòrum Gaudí 2024, el segon que tira endavant l'actual Junta i que pretén, entre altres qüestions, «reestructurar conceptes i objectius» de l'entitat, però aborda també projectes molt concrets: el barri vol configurar, en els pròxims anys, una societat gastronòmica i també potenciar els seus atractius per atraure rutes culturals i rodatges, així com generar moviment amb «alguna proposta que faci circular persones, com, per exemple, passa amb el mercat d'antiquaris i brocanters que es posa al passeig Prim». La iniciativa, ambiciosa i singular «com ho és el barri Gaudí», representa una plataforma de debat oberta on, a través de reunions i converses, l'Associació de Veïns tanca les línies mestres del seu futur i, per tant, del de la zona.

Després, tal com concreta el seu secretari, Antonio Montoya, tot passa per Junta i s'acaba aprovant en assemblea. L'entitat compta actualment amb «una seixantena de socis» i, per això, una altra de les seves prioritats és «dur a terme una campanya forta per ampliar la xifra», tenint en compte que al barri «som uns 3.000 habitants».

De l'anterior Fòrum Gaudí –el 2019–, Montoya fa un balanç «molt positiu» i recorda que va activar-se perquè «l'Associació de Veïns havia deixat de ser un referent al barri i, quan l'actual Junta vam entrar, amb Maria del Mar Escoda com a presidenta, vam saber que això havia de canviar». «Ara estem en una segona fase, que es fonamenta en una anàlisi molt més profunda i en el desenvolupament d'activitats», afegeix. El Fòrum Gaudí 2024 «revisarà què és l'entitat i redefinirà, si s'escau, la seva visió i els seus valors: el civisme, el respecte i la convivència». També es vol «redefinir el finançament» de l'associació, que se sustenta «en un 65% amb recursos propis» i destina les subvencions «a compres com la impressora per fer la revista». A banda, «repassarem els serveis que oferim» i «plantejarem l'acord amb l'administrador». La plataforma de debat posarà igualment sota el focus l'Oficina d'Atenció al Veïnat del barri Gaudí, i que és, tal com diu Montoya, «com una petita Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)» on «tothom que té una inquietud pot contactar amb nosaltres». L'Oficina «funciona ara amb cita prèvia» i tracta «temes socials, urbanístics…». Aquesta ha estat, tal com descriu el secretari de l'Associació de Veïns, una de les eines que «ha fet que tornem a ser un referent al barri».

Potenciar els rodatges

Pel que fa a les festes de barri, Montoya valora que «mantenim una comissió» però «aquí no és el més essencial, ni molt menys». I apunta que «també hem de fer un gir de 180 graus a la nostra revista». L'entitat compta des de fa pocs mesos amb un nou espai, un mòdul al Mas Carandell. «A aquesta nova caragola», precisa el secretari de l'Associació de Veïns, «volem fer actes socials, i hem de pensar com il·luminar-la i moblar-la, però la nostra seu seguirà sent el Centre Cívic». El barri també prepararà una «festa de comiat i benvinguda» amb motiu del pas de l'Escola Els Ganxets a l'edifici de la Ciutat de Reus.

La idea de la Societat Gastronòmica del Barri Gaudí beu de «les trobades que fèiem abans al bar Dario's» i «passaria per llogar un bar-restaurant del barri on la mateixa gent fes el menjar», i també «faríem alguns dinars populars a l'any» en «un espai obert», tot i que «tot s'ha de parlar encara». Sobre potenciar els rodatges, cal recordar que artistes com Bad Gyal han enregistrat videoclips al barri i que «amb els Amics del barri Fortuny i el Reus Ocult ja es van posar en marxa visites culturals».