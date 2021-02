Jordan (En Comú Podem): «La gent amb el seu vot pot fer possible el que pot semblar impossible»

El cap de llista assegura que el Camp de Tarragona, l'Ebre i el Penedès necessiten un canvi després de dècades de governs convergents i postconvergents

Actualitzada 12/02/2021 a les 16:23

Jordi Jordan, cap de llista d'En Comú Podem al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Baix Penedès ha estat avui a Reus on ha llançat un missatge de vot útil per possibilitar el canvi a Catalunya a partir del 15 de febrer. Acompanyat pel número 2 per Barcelona, Joan Carles Gallego, i per la número 2 de la demarcació, Yolanda López, i altres integrants reusencs de la llista, Jordan ha dit que només el vot d'En Comú Podem pot obrir la possibilitat al canvi després de dècades de governs convergents i post convergents ara també amb el suport d'Esquerra.«Catalunya mereix un canvi. El canvi ens cal a tot el país, però a les comarques de Tarragona, al Baix Penedès i a les Terres de l'Ebre el necessitem molt més encara, pels efectes de dècades de govern convergent i postconvergents» ha dit Jordan a la Plaça del Mercadal. El candidat ha afegit que «cal un nou Govern a Catalunya. L'actual majoria de govern no dona més de si. Hem d'acabar amb el desgovern i la deixadesa dels problemes concrets de cada dia» i ho ha exemplificat amb la necessitat de «tenir un sistema sanitari 100% públic, un servei ferroviari que funcioni, una reindustrialització verda per crear llocs de treball i un sistema d'atenció a la gent gran digne».Per tots aquest motius exposats prèviament, Jordan ha fet un crida al vot per aquest diumenge: «el vot és una eina molt poderosa, més del que la gent es pensa. A la gent que dubta d'anar a votar els hi volem dir: no deleguis la decisió sobre el teu futur en ningú. La gent amb el seu vot pot fer possible el que pot semblar impossible. Ho vam fer a l'Estat, vam aconseguir fer fora a la dreta i vam aconseguir un Govern de coalició d'esquerres».Per últim, el cap de llista d'En Comú Podem ha afegit que: «El manifest signat pels partits independentistes, els vetos creuats, la supeditació d'ERC a Junts... ens vol portar a que res canviï i demostren que l'únic vot de canvi real, l'únic vot que garanteix un Govern d'Esquerres és En Comú Podem».