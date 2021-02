El projecte d'urbanització de Bellissens es protegeix dels riscos químics

Actualitzada 12/02/2021 a les 10:06

L'Ajuntament de Reus ha hagut de reajustar el Pla Parcial del sector H.11-Bellissens Oest arran d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), dictada al 2018, que obliga a contemplar qüestions vinculades al risc químic que es deriva del transport de mercaderies perilloses per ferrocarril. En detall, el que s'ha hagut de variar és una de les disposicions del Pla. El document delimita ara l'àmbit del sector en el qual no poden ubicar-se elements vulnerables per incompatibilitat amb el risc químic.



El redactat final especifica que el Pla «és compatible amb el transport de mercaderies perilloses» i que «en tant que no s'hagi eliminat el trànsit de mercaderies perilloses pel tram ferroviari confrontant amb el sector, es defineix una» que «no afecta a les edificacions previstes en el Pla Parcial».Amb tot, «el projecte d'urbanització haurà de garantir una alçada de la trinxera de quatre metres a tot el llarg del front del sector confrontant amb la línia ferroviària, i els materials de construcció de les façanes de les futures edificacions hauran de suportar una radiació de 8 kW/m2».