El Pla Parcial del Camí del Roquís de Reus crearà més sòl industrial i un gran parc

Actualitzada 12/02/2021 a les 08:16

El sector C-6 del Camí del Roquís es desenvoluparà per generar nou sòl industrial a la ciutat i, tal com detallen fonts municipals, també donarà lloc a «un espai verd que enllaçarà amb els dels àmbits propers per configurar el gran parc de la zona oest de Reus». La Junta de Govern va aprovar, en sessió del passat 29 de gener, tirar endavant un pla parcial que afectarà 58.827 metres quadrats. En detall, es tracta de terrenys localitzats entre el barranc de la Blanca i el camí del Roquís, limitant amb el carrer de Recasens i Mercader i amb el polígon industrial AgroReus. La finca situada davant d'aquest àmbit, que és molt proper al camp de futbol municipal, podria encara destinar-se a ús residencial, segons contempla el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Reus.

La promoció del pla parcial va a càrrec de l'empresa Indústries Preciber, el propietari més gran i que representa diversos tenidors particulars. Tal com recull la memòria del pla parcial, el seu desenvolupament es considera «molt convenient de cara a possibles noves implantacions o ampliacions de les activitats industrials ja existents» i permet «un cos normatiu i legal que les reguli de manera adequada». D'altra banda, «desenvolupar aquest nou àmbit suposa iniciar un procés urbanístic per una zona que va molt més enllà del seu àmbit, cosa que reconeix el mateix PGOU quan especifica que s'ha estudiat conjuntament amb els més propers (...) per tal d'aconseguir un gran espai central, el Parc de l'Oest». Actualment, i tal com recull la mateixa documentació, el sòl està ocupat per conreu d'avellaners «en part en actiu i en part abandonat des de fa uns anys», i també acull alguns masos antics. El desenvolupament de la zona vol ser «l'inici d'un planejament molt més ampli en extensió i que el seu disseny afectarà a altres àmbits de gestió del seu voltant», i «pressuposa la modelació d'un conjunt de qualitat urbanística adaptada a les circumstàncies del mercat i de l'entorn de manera innovadora, mediambientalment i econòmicament sostenible, i actualitzat en el disseny de l'entorn i la tipologia vial, que tingui en compte el trànsit de vehicles com a zona industrial però també respectuosa amb la mobilitat a peu o en vehicles sense motor». La proposta recull la implantació de carril bici amb dos sentits i la creació d'una nova parada de bus. El pla parcial es desenvoluparà en una etapa i les obres s'allargaran durant un màxim de sis anys.