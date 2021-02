El jutge dona la raó a l'Ajuntament de Reus i no tornarà a Aena l'IBI de 2008

El gestor de l'Aeroport reclamava al consistori 233.465 euros més 12 anys d'interessos perquè veia errors del càlcul als rebuts

Actualitzada 11/02/2021 a les 21:34

El jutjat contenciós administratiu 1 de Tarragona ha donat la raó a l'Ajuntament de Reus en un procés engegat arran d'un recurs que va presentar Aena per les liquidacions de l'IBI de l'exercici 2008. Amb la seva demanda, Aena pretenia que s'anul·lessin els rebuts pagats aquell any en concepte d'IBI pels terrenys de l'Aeroport de Reus, l'import dels quals ascendia a 233.465 euros. En una sentència del passat 23 de desembre, la qual ha pogut consultar el Diari Més, el jutge estima les al·legacions de l'Ajuntament, que no haurà de retornar la quantitat ni tampoc haurà de satisfer els interessos de 12 anys –des de 2008 fins la data de la resolució– que la gestora d'aeroports reclamava. La sentència és ferma.

Aena al·ludia a dues qüestions en el seu recurs. En primer terme, considerava que tenia dret a una reducció establerta a la Llei d'Hisendes Locals que es preveu per als Béns Immobles amb Característiques Especials. I, en segon lloc, sostenia que l'Ajuntament havia calculat la quantitat de l'impost sobre una ponència cadastral especial dels terrenys de l'Aeroport a la qual Aena deia haver posat un recurs al Cadastre, i sostenia que la base imposable que l'Ajuntament aplicava als rebuts de l'IBI no estava ben calculada i que, així, els valors no eren correctes.

Amb tot l'Ajuntament –que ja havia desestimat amb anterioritat un altre recurs administratiu en el mateix sentit, i d'aquí que la qüestió acabés en plet al contenciós–, defensava que no havia d'aplicar cap reducció perquè ho hauria d'haver fet la Gerència Territorial del Cadastre, que seria la que resultaria competent per a poder fer-ho. Afegia, a més, que l'Ajuntament és tan sols un òrgan de gestió tributària però que no té la capacitat per fixar les ponències de valors ni tampoc per accedir a modificar les bases imposades.

Qüestió de competència

El recurs el va presentar Aena al 2009. Ara, en la sentència, el jutge indica que «la determinació de la base liquidable de l'IBI atribuÏda als ajuntaments (...) es realitzarà per la Direcció General del Cadastre excepte que l'Ajuntament corresponent comuniqui al mateix centre directiu que la indicada competència serà exercida per ell; comunicació que no ha succeït». I diu que «cal aclarir la diferència entre gestió cadastral de l'IBI, que no és competència de l'Ajuntament sinó de l'administració estatal, i la gestió tributària de l'impost, que sí que és de l'Ajuntament», cosa que du a «desestimar el primer motiu d'impugnació» d'Aena. Sobre el segon, en referència a la ponència cadastral, el jutge diu que «és correcte que es giri la liquidació corresponent per l'Ajuntament». Així doncs, el recurs d'Aena queda desestimat i l'Ajuntament no haurà de tornar els 233.465, 96 euros que va cobrar ni haurà d'abonar els interessos per 12 anys que se li exigien. El jutjat no fa imposició de despeses.