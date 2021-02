Crema un taller de vehicles a Reus

Al lloc de l'incendi hi han treballat deu dotacions de Bombers i un grup de veïns ha estat evacuat

Actualitzada 12/02/2021 a les 19:41

A les 18 hores d'aquesta tarda s'ha declarat un incendi en un taller de cotxes del carrer Jacint de Verdaguer de Reus. Les flames i el fum han causat una gran alerta entre els veïns de la zona, ja que la columna de fum era visible des de gran part de la ciutat. A les 19.40 de la tarda els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi.Al recinte hi han treballat deu dotacions de Bombers i, segons ha pogut saber Diari Més, s'ha evacuat als sis veïns de l'edifici de tres plantes. No s'han hagut de lamentar ferits, però els dos propietaris del taller han estat atesos pel SEM, un d'ells traslladat a l'Hospital Sant Joan per inhalació de fum, i l'altre per un atac d'ansietat.Tot i que l'incendi es dona per extingit els Bombers han detectat alguns punts calents al taller, ja que el material del neumàtic cremat costa molt d'apagar i s'ha de remullar la zona. De moment, els sis veïns encara no poden tornar a casa seva.