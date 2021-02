Un jutjat avala que la discoteca Clàssix de Reus quedi precintada

Està previst que s'obrin procediments contra l'establiment que podrien desembocar en multes de fins a 700.000 euros i penes de presó

Actualitzada 11/02/2021 a les 07:33

El precinte de la discoteca Classix, que va ser clausurada arran de diverses intervencions policials per incompliment de les mesures covid-19, es mantindrà vigent per ordre del jutjat contenciós número 1 de Tarragona, segons publica TarragonaDigital. El mateix mitjà precisa que el negoci havia sol·licitat que el tancament es tirés enrere però el jutjat ha avalat la decisió de la Guàrdia Urbana de clausurar-lo. Tal com va detallar l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, fa pocs dies, la policia local havia arribat a actuar al Clàssix fins a quatre cops des del novembre. Al seu interior es van localitzar, segons la Urbana, en diferents ocasions, persones sense mascareta, circulant i fumant.



Per tot plegat, hi ha previst que s'obrin tot un seguit de procediments contra l'establiment que podrien desembocar en multes de fins a 700.000 euros i penes de presó.