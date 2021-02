El model d'adscripció única a centres de secundària de Reus es posa en marxa

Els alumnes amb germans a un institut hi tindran prioritat i es facilitarà l'ús del bus en trajectes llargs

Actualitzada 10/02/2021 a les 21:13

Prioritat per accedir a l'institut on l'alumne ja tingui un germà i facilitats en l'ús del transport públic quan la distància amb el centre que s'assigna es consideri prou àmplia, són les dues novetats que s'incorporen al sistema d'adscripció escolar única, que vincula cada escola de primària de Reus amb un únic centre de secundària i entrarà en vigor finalment el pròxim curs acadèmic 2021-2022. El regidor d'Educació, Daniel Recasens, confirma al Diari Més que «el següent curs hi haurà adscripció única, és un fet» i recorda que el plantejament ve d'anys enrere i que respon a «un acord pres a la Taula Mixta», impulsat des del Departament d'Ensenyament i orientat a «lluitar contra la segregació». «No és l'única mesura en aquesta línia, ho sabem i treballem en algunes altres, però sí que és una bona mesura i, d'altra banda, permet la continuïtat pedagògica», valora.

Per això, aquests darrers mesos, «hem estat portant a terme tot un procés de participació en el qual hem anat centre per centre parlant amb les famílies per explicar com es farà l'adscripció única». Les escoles Cèlia Artiga, Els Ganxets, Marià Fortuny i Sant Bernat Calvó són les últimes que queden pendents que s'hi celebrin aquestes reunions informatives. En les trobades, on «estaven convocades les famílies de tercer a sisè de primària», tal com detalla el regidor, «ens hem reunit amb les que han acceptat assistir i hem recollit les pors i les inquietuds més freqüents, com ara què passarà amb els germans i les distàncies».

Sobre el primer d'aquests dos temes concrets, Recasens avança que «hem arrencat el compromís del Departament d'Educació que, com a mínim en els pròxims dos anys, els alumnes que tinguin un germà a un institut que no estigui al circuit d'adscripció única tindran prioritat per accedir-hi, i s'estudiarà cas per cas». La prioritat s'aplicarà sempre que el germà que ja està a secundària cursi els seus estudis en un dels instituts que, abans del canvi de model, es trobés adscrit a l'escola on anava. No afectaria, doncs, els germans que escollissin un institut que ja estava anteriorment fora de les seves opcions.

D'altra banda, i pel que fa al recorregut entre cada escola i l'institut amb què quedi vinculada a partir de la nova adscripció única, des de la regidoria «mirarem de posar algunes facilitats com podrien ser, per exemple, targetes, per a aquells estudiants que poguessin quedar a una certa distància, perquè facin servir el transport públic». En aquest aspecte, també s'analitzaran les particularitats de cada família i de l'escola.

Diàleg amb les escoles

«En les qüestions que són nostres, on podem fer alguna cosa, ens hi posem», apunta Recasens, que lamenta que arran de la irrupció de la covid-19, les reunions amb les famílies a les escoles «han hagut de ser menys presencials del que ens agradaria». Amb tot, «la regidoria ha pogut fer ara una feina per informar les famílies que era necessària» i «també hem reunit les AMPA amb el director dels Serveis Territorials d'Educació» i «se n'ha parlat al Consell Escolar Municipal i als diferents consells de centre». El model d'adscripció única ve de lluny, i el Departament d'Educació ja l'havia hagut d'aturar en una primera ocasió per l'oposició, com a mínim, d'una part de la comunitat. Recasens és conscient que «hi ha famílies que estan en contra» que s'implanti i apunta que, «en tot cas, nosaltres pensem que, tot i que la mesura parteix del Departament, sí que va en la línia de la lluita contra la segregació», però aclareix que «per ella sola, no salva la segregació, està clar, i per això és una de les mesures, no l'única». Ara «ha arribat el moment, li donem suport, intentarem que tingui els màxims efectes positius i mirem de contrarestar els possibles contres que la seva aplicació pugui portar».

La preinscripció per al curs 2021-2022 ja té dates provisionals, que en cas de secundària es fixen del 17 al 24 de març de 2021. En el nou mapa que ha dibuixat l'adscripció única, «està assegurat que tothom tindrà una plaça al seu centre adscrit, tothom hi entrarà», subratlla Recasens. La realitat ha deixat situacions com la de l'Escola Els Ganxets que, tot i que s'hauria d'haver instal·lat abans a l'edifici de la Ciutat de Reus, en principi no iniciarà les obres fins al 2022, però queda ara vinculada a l'Institut Gaudí. «La seva ubicació definitiva és a prop» i «no està previst fer l'adscripció única a dues velocitats», diu Recasens.