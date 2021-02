Sis dels vuit ferits en l'atropellament de les Oques de Reus ja han rebut l'alta

Tots els que es trobaven molt greus han pogut sortir de l'UCI i ja només en queden dos en planta

Actualitzada 10/02/2021 a les 13:46

Les tres persones ferides molt greus en l'atropellament múltiple de la plaça de les Oques de Reus, succeït el passat 30 de gener, que havien hagut de ser traslladades a les Unitats de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Sant Joan de Reus i de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona ja han sortit de l'UCI.Els fets havien deixat, en total, vuit ferits de diversa consideració amb politraumatismes. Ara, tal com informen fonts del Sant Joan de Reus, dels set pacients que van ingressar a aquest centre sanitari, fins a sis han estat donats d'alta i ja només en queda un a l'Hospital, que precisament va poder abandonar l'UCI fa pocs dies. Al seu torn, l'únic pacient que havia estat traslladat al Joan XXIII de Tarragona, i que era un dels tres molt greus que va haver de passar per l'UCI, la va deixar enrere a principis d'aquesta setmana, està en planta i presenta bona evolució, segons detallen fonts del centre tarragoní.Tots els ferits patien politraumatismes arran de l'atropellament, que va produir-se quan un vehicle va pujar accidentalment a la zona de vianants del passeig Sunyer i es va emportar per davant diverses persones fins a acabar xocant amb un mur d'un edifici de la plaça. L'episodi va mobilitzar 9 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un equip de psicòlegs, així com efectius policials. La conductora, una dona de 78 anys, és una de les vuit persones que van resultar ferides.