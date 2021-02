Pas endavant per dotar de plaques solars el polilleuger Ciutat de Reus i 5 escoles

S'adjudica la redacció del projecte per crear una comunitat energètica d'autoconsum al barri Gaudí

Actualitzada 09/02/2021 a les 22:22

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat a l'empresa Esitec Energia SL, per 11.300 euros, la redacció dels projectes bàsics i executius que donaran peu a la creació de sis instal·lacions solars fotovoltaiques a la ciutat. Cinc d'elles anirien a les cobertes de les escoles Isabel Besora, La Vitxeta, Pi del Burgar, Rubió i Ors, i Alberich i Casas; mentre que la sisena es col·locaria al polilleuger Ciutat de Reus i seria origen de la futura comunitat energètica del barri Gaudí.

Pel que fa a les instal·lacions a escoles, i tam com va precisar el consistori al moment d'iniciar la licitació, l'energia que produiran, amb una potència de fins a 15 kw, serà aprofitada per cobrir part del consum elèctric dels centres educatius.

Els pisos a 500 metres

Per la seva banda, la instal·lació que es muntarà al polilleuger Ciutat de Reus tindrà 30 kw de potència. En aquest cas, part de l'energia que generi cobrirà igualment el consum elèctric de l'equipament però una altra part es compartirà amb els habitatges del seu entorn més immediat, al barri Gaudí. En aquest aspecte, la instal·lació funcionarà com una comunitat energètica per l'autoconsum de les instal·lacions municipals properes i per al veïnat del mateix barri. Així, aprofitant la superfície del polilleuger, els comptadors dels domicilis compresos en un radi de 500 metres a comptar des del polilleuger es podrien alimentar d'aquesta instal·lació fotovoltaica municipal en una fórmula per concretar.

Al moment d'anunciar els primers passos de la que serà la comunitat energètica del barri Gaudí, el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, va expressar que també se'n beneficiarien el Mas Carandell i el Centre Cívic Mestral. La idea que es va manifestar en aquell moment va ser que aquest projecte pilot, que resulta singular i «s'emmarca en l'aposta decidida del consistori per l'ús de l'energia verda», pugui executar-se al llarg d'aquest any 2021.

Pel que fa a les plaques fotovoltaiques que s'implantaran a escoles, Rubio va avançar durant la presentació del desplegament que «no ens plantegem una desconnexió de la xarxa» però sí que hi ha l'objectiu l'ús d'aquesta energia sigui prioritari als cinc centres. De fet, la idea és acabar dotant totes les escoles de plaques solars a més llarg termini. En total, el consistori tindria previst a aquests dos àmbits al voltant de 210.000 euros, entre la redacció dels plans i les obres.