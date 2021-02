L'Hospital Sant Joan de Reus desplega wifi per a ús dels pacients i per a proves mèdiques

El sistema està en fase de test i es podrà fer servir a partir de finals d'aquest mes o principis de març

Actualitzada 09/02/2021 a les 20:25

Els pacients de l'Hospital Sant Joan de Reus podran fer ús de connexió wifi a internet. El centre sanitari ha iniciat ja el desplegament del sistema amb una doble utilitat: permetre que les persones que estan ingressades tinguin accés a la xarxa i, d'altra banda, facilitar la realització de les proves diagnòstiques dins de la mateixa habitació. Aquesta segona qüestió pren especial rellevància en l'actual context de covid, però també és important la primera tenint en compte que, tal com va recollir aquest rotatiu, usuaris s'havien queixat recentment dels preus del circuit de televisió a l'Hospital i lamentaven que, sense internet, es trobaven desinformats en relació a l'avanç de la pandèmia.

El wifi serà gratuït i serà per a tots els pacients, tant els que es troben en espais d'aïllament covid com els ordinaris, segons concreten al Diari Més fonts del Sant Joan. El sistema es troba en aquests moments en una «fase de proves» i la previsió és que comenci a funcionar amb total normalitat «a finals d'aquest febrer o bé a principis de març», si és que no apareix cap imprevist. El model d'internet que hi havia fins ara al centre, i que s'havia implantat una dècada enrere, no permetia oferir connexió als pacients. El desplegament del wifi, que es porta a terme a través del reforç de l'actual sistema, implica una inversió de poc més de 110.000 euros. El contracte relaciona la connexió a internet amb la voluntat del Sant Joan de «centrar l'atenció en el pacient» com a part de «l'estratègia actual i futura del model sanitari», i apunta que «l'aïllament dels pacients i les restriccions d'acompanyants en qualsevol àmbit dins l'atenció especialitzada» afectaven aquesta intenció perquè, sense wifi, «els pacients i usuaris, en el marc actual de pandèmia, no tenien accés a la informació i es veien privats dels principis de llibertat i autonomia».

Més atenció a dins de l'habitació

A més, el fet de comptar amb aquesta infraestructura «facilita la realització de proves diagnòstiques i el seguiment dins de la mateixa habitació amb dispositius connectats, evitant així el desplaçament de pacients cap a altres ubicacions de l'hospital», i en paral·lel «dona servei als ingressats en un moment on s'han d'adoptar algunes mesures restrictives». El Sant Joan de Reus pretén, justament en la mateixa línia, dotar-se de més «facilitats assistencials davant dels brots de covid» en la pandèmia. El paquet de sistema wifi que l'Hospital ha contractat ara inclou un total de 210 punts d'accés, així com el llicenciament per un any i també els serveis professionals per la instal·lació i la posada en marxa del nou servei de connexió. El subministrament de tot l'equipament necessari anirà a càrrec de Specialist Computer Centres SL, empresa a qui s'ha adjudicat el contracte, el qual va resultar tramitat per la via d'emergència lligada a la covid a finals del passat desembre.

El servei de wifi es planteja de manera diferent segons el centre sanitari en particular. A l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, el sistema no es troba disponible ara. Fonts de l'hospital consultades precisen que, tot i que la infraestructura wifi sí que hi és, aquest servei «es va treure perquè es col·lapsava». Amb tot, sí que «està previst que torni a funcionar», sense que s'hagi concretat un termini per recuperar de nou la connexió.