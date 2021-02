L'Ajuntament de Reus té 10 dies per reubicar la bandera espanyola «al seu lloc d'honor»

La jutgessa apunta en una providència que les quatre banderes que hi ha «gairebé no es veuen» i «comparteixen un espai molt petit»

Actualitzada 10/02/2021 a les 17:10

«Ha vist que el govern n'ha fet mofa»

La titular del jutjat contenciós número 1 de Tarragona ha requerit a l'Ajuntament de Reus que «en el termini improrrogable de 10 dies, col·loqui la bandera espanyola en un lloc d'honor» i que, un cop ho hagi fet, ho acrediti a través del secretari. La magistrada dicta providència en aquest sentit després d'haver pogut observar imatges, aportades per l'exregidor de Cs Juan Carlos Sánchez, on s'aprecia que la bandera espanyola es troba ara «tocant a l'europea, la catalana i la municipal en un lloc recòndit del terrat de l'edifici municipal, aliè al lloc que li correspon» i que «oneja de manera inseparable» amb les altres tres, de forma que «no és perceptible» i que «comparteix un espai molt petit amb els quatre pals totalment incompatible amb la posició d'honor». Tal com estan ara, les banderes «gairebé no es distingeixen ni són visibles per a qui se situï davant de la façana, enfront de l'edifici consistorial».El govern va penjar les banderes a principis de desembre per ordre del mateix jutjat arran del recurs que Sánchez havia presentat al 2018 al·ludint a què l'Ajuntament incomplia la Llei de Banderes. Però ho va fer, efectivament, en un extrem de la part superior de l'edifici, amb molt poca distància entre els pals de l'europea, la catalana, la municipal i l'espanyola. Ja en aquell moment, la magistrada instava a col·locar la bandera espanyola «en un lloc d'honor» i donava la raó a Sánchez. L'ordre era del maig, però el consistori va presentar recurs i no la va complir fins al desembre, quan l'exregidor va plantejar un incident d'execució. La magistrada reclama ara que es doni «compliment exacte» a la sentència.La nova providència té data d'aquest 8 de febrer, i l'Ajuntament disposa de cinc dies a partir de la notificació per presentar recurs de reposició, si és que vol fer-ho. Sánchez considera que, en el cos del document, la jutgessa deixa constància que «s'adona que l'Ajuntament s'ha mofat de la resolució anterior, per la forma com ha posat les banderes» i recorda que l'alcalde, Carles Pellicer, podria exposar-se a una demanda d'inhabilitació si incompleix una sentència. Ja al desembre, l'exregidor havia apuntat que la disposició que s'havia fet de les banderes al palau consistorial li semblava «una burla».