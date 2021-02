Els veïns d'un edifici de Pere el Cerimoniós de Reus s'autoevacuen per un incendi a un pis

Cinc dotacions de Bombers han acudit al lloc i el foc només ha afectat una porta

Actualitzada 10/02/2021 a les 20:23

Cinc dotacions de Bombers de la Generalitat s'han desplaçat aquest vespre a l'avinguda de Pere el Cerimoniós de Reus per un avís d'incendi a un edifici. L'alerta ha entrat a les 19.32 h., tal com detallen fonts del cos, que precisen que el foc s'ha declarat al número 74, un bloc de quatre plantes. En concret, l'incendi ha tingut lloc a un habitatge del tercer pis. Les mateixes fonts precisen que les flames han afectat únicament la porta exterior de l'habitatge. Bombers han apagat el foc i han ventilat l'immoble. Abans que hi arribessin, però, els veïns de l'edifici ja s'havien autoevacuat de manera preventiva.