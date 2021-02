Condemnada a 12 anys de presó per matar una amiga a ganivetades al polígon de Reus

Els fets van passar el 2 de juny de 2018

Encarnación P., veïna de Vila-seca de 58 anys, acusada de matar una amiga a ganivetades al polígon de Reus el 2 de juny de 2018 ha estat condemnada a dotze anys i mig de presó, segons ha avançat el Diari de Tarragona. El judici es tenia que haver celebrat a l'Audiència de Tarragona , però finalment les parts han arribat a un acord. L'acusada també haurà de pagar 100.000 euros a la germana de la víctima i no podrà anar al Morell durant 18 anys.L'acusada i la víctima, Rosalia G., veïna del Morell de 60 anys, mantenien una relació d'amistat. Uns mesos abans del crim, la víctima li havia deixat diners a Encarnación. La Rosalia li reclamava amb freqüència els diners, però no aconseguia que li tornés.Finalment, el 2 de juny l'acusada va quedar amb la víctima en un establiment del polígon Alba de Reus. Allí va pujar al vehicle de la Rosalia i van conduir fins al carrer Pelleters del mateix polígon, on van iniciar una forta discussió.Segons explica el Diari de Tarragona, totes dues dones van sortir del cotxe i l'acusada va clavar-li un ganivet a la víctima diversos cops. Aquesta va aconseguir entrar dintre del cotxe, on l'acusada li va clavar una última ganivetada i va marxar del lloc dels fets.El cos de la Rosalia va ser trobat a les 23.21 hores de la nit dins del vehicle que estava obert i amb els quatre intermitents posats.Els Mossos d'Esquadra van detenir l'acusada el 5 de juny al seu habitatge del carrer de la Font de Vila-seca. Des de llavors, la detinguda es trobava en presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi o assassinat.