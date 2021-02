Nova parada de la L60 de Reus a l'avinguda de Salou amb el carrer de Mercè Rodoreda

La construcció forma part de l'acord assolit amb els representants del veïns dels barris Fortuny i Montserrat

Reus Transport ha culminat els treballs de creació d'una nova parada a la L60, situada prop de la cruïlla de l'avinguda de Salou amb el carrer de Mercè Rodoreda. La parada està situada entre la de la Urbanització Mercader i Maria Aurèlia Capmany.La nova infraestructura té una andana de plataforma per facilitar l'accés sense esglaons a l'autobús, igual que les altres parades de la línia, així com bancs i papereres.La construcció de la nova parada forma part de l'acord assolit amb els representants del veïns dels barris Fortuny i Montserrat d'implantar diversos canvis en les parades del bus urbà per adaptar el servei a les demandes dels usuaris.Així mateix, les línies 10 i 11 fan el final de línia a la parada Flix 2, situada al carrer dels Pirineus, al barri Montserrat, i no al carrer Montsant com fins ara. En aquesta parada de final de línia és on els vehicles fan la regulació de temps, i el canvi permet donar resposta a la demanda dels veïns. El canvi comporta que la parada Montsant sigui la primera parada del recorregut de les línies 10 i 11, i només per pujada de viatgers.