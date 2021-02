La Sang suspèn la Processó del Sant Enterrament de Reus per la pandèmia

Sí que conserva, pendent del format, tant el Pregó com Les Tres Gràcies

La Solemne Processó del Sant Enterrament no podrà dur-se a terme, aquest 2021, a causa de la situació de pandèmia per la covid-19. La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, l'entitat degana de la Setmana Santa reusenca, hi ha hagut de renunciar «amb molt de pesar». En el context actual generat pel virus, la seva Junta de Govern s'ha vist «en l'obligació moral» de suspendre la processó, en la qual participen de manera habitual totes les entitats vinculades a la Setmana Santa de la ciutat i que s'hauria d'haver celebrat el divendres 2 d'abril. Amb tot, la Junta anuncia que «segueix buscant la fòrmula» per a preservar el màxim nombre d'actes, dins de les possibilitats que deixa la pandèmia.

En aquest sentit, la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus pren el compromís, sempre que no hi hagi modificacions en el marc legal vigent, d'organitzar, entre altres actes, el Pregó de la Setmana Santa a Reus i també Les Tres Gràcies, un acte cabdal i que compta amb el reconeixement com a Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional de Catalunya. La forma en què tot pelgat es durà a terme encara s'està perfilant. La Junta recorda que treballarà «per commemorar la passió, mort i resurrecció de Crist». Les entitats de la ciutat estan acabant d'acordar, aquests dies, què es podrà celebrar i què no en aquesta Setmana Santa profundament marcada, de nou, per la incidència de la covid-19.