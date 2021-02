La pandèmia obliga a suspendre la Setmana Santa de Reus

Així ho han decidit de manera unànime totes les entitats de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa

L'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Reus han decidit de manera unànime suspendre tota activitat al carrer durant aquesta Quaresma i Setmana Santa, davant de la situació per la pandèmia de la covid-19 i les indicacions i mesures que venen marcades per les autoritats civils i sanitàries han indicat en un comunicat.Davant d'aquesta situació, les entitats duran a terme aquells actes que els són propis i tradicionals sempre que es puguin adaptar a les mesures de capacitat i quòrum establerts per les autoritats sanitàries.La difusió dels actes que es realitzin durant aquesta Quaresma i Setmana Santa es faran a través dels mitjans de cada entitat, com també a través de les xarxes socials de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa. Es potenciarà d'aquesta manera l'ús de les xarxes i elements digitals i s'evitarà la difusió de paper. L'evolució de la programació i els actes previstos vindran marcats en tot moment per l'evolució de les mesures sanitàries que es prenen i que poden ser canviants.«Totes les Congregacions, Arxiconfraries, Confraries i Germandats de la ciutat treballen per adaptar les seves activitats i actes tradicionals a les mesures establertes des del PROCICAT, que sense dur a terme manifestacions religioses al carrer, es pugui viure un temps Quaresmal des d'una perspectiva diferent, però sense perdre l'essència que caracteritza la Setmana Santa de Reus» finalitza el comunicat.