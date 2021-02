L'obertura del CMQ a l'antic hospital de Reus comença a reactivar la zona

Actualitzada 09/02/2021 a les 07:43

A punt de fer-se un mes des del trasllat dels primers serveis del Centre MQ a l'antic hospital, la reactivació de l'edifici ha començat a deixar algunes impressions positives als negocis del seu entorn més immediat, que sobretot esperen que el moviment «vagi en augment» a la zona en els pròxims mesos. Amb només les consultes externes en marxa –i, a partir d'avui, també les urgències de dia–, el CMQ encara està lluny de desplegar tota l'atenció que ha previst ubicar al carrer del Vapor Nou i, per tant, d'assolir les 2.000 persones diàries que acabarà atraient, segons els pronòstics del govern. Amb tot, a establiments com la cafeteria Panishop ja perceben que «hi ve el personal, els metges, i també els pacients dins de l'horari en què podem obrir» i detallen que «l'increment va bé en aquests moments».

La sensació és similar a la botiga de moda Ailala, inaugurada al gener al carrer Sant Joan i des d'on apunten que «vam instal·lar-nos precisament aquí perquè sabíem que el CMQ s'hi posaria i, des que ho va fer, sí que hem vist que entra gent amb papers del metge i alguns comenten que estan fent temps per la cita». A la Farmàcia Bru concreten que «no hem vist un boom, però ens arriben 10 o 15 receptes del CMQ cada dia» i valoren que el centre «dona ús a les instal·lacions i serà positiu per a tothom, perquè la zona havia quedat buida». A una altra farmàcia, la Rodríguez Galindo, l'impacte «és menor» i, de moment, no té res a veure amb quan hi havia l'Hospital, però «esperem que, més endavant, sí que porti més gent a la zona». El Forn Ciurana ha rebut «una mica més de clientela els últims dies, tot i que no sabem si hi té relació» i a la Cafeteria Nacional «ha vingut gent a per cafè per endur perquè anava al CMQ».

Marxants, Mercat Central i taxis

Entre els qui més esperaven el CMQ hi ha els marxants i els paradistes del Mercat Central. Els primers expliquen que «amb el vent i la pluja dels últims dilluns, no hem pogut saber si ja ens pot portar més vendes ara, però pensem que quan estiguin en marxa tots els serveis sí que ho farà». Des del Mercat Central, el president Ildefons Vidal, expressa que «s'ha notat una mica, però no de forma més potent» i contempla que els tiquets per aparcar a les Oques vinculats a les compres al Mercat «faran que hi vingui gent perquè ho aprofitaran». A la parada de taxis del carrer Sant Joan, apunten que «fins ara, no entren més serveis» pel nou CMQ, però «segurament amb el trasllat de les urgències això passi».