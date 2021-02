Empreses i autònoms de Reus poden sol·licitar fins a 250.000 euros per a la contractació de 50 persones

Els nous contractes hauran de ser de jornada completa i d'un mínim de 6 mesos

A partir d'aquest dimecres dia 10 de febrer les empreses i autònoms que ho desitgin poden presentar la sol·licitud per a les subvencions destinades a la contractació de persones en situació d'atur. L'Ajuntament destina 250.000 euros a aquesta convocatòria, que s'emmarca en el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus.Aquesta línia d'ajuts servirà per a la contractació de 50 persones i va dirigida a empreses i autònoms que ampliïn la seva plantilla amb la contractació laboral de persones aturades. Els diners es donaran a les empreses per tal que contractin directament els treballadors i se subvencionarà un màxim de dos treballadors per empresa. Per a la contractació de cada treballador, l'Ajuntament donarà 5.000 euros, amb la qual cosa es preveu la contractació total de 50 persones.El regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats, ha indicat que «la pandèmia ha provocat que moltes empreses s'hagin hagut de repensar per continuar endavant i això ha generat noves oportunitats. En un moment delicat de possible pèrdua de llocs de treball, des de l'administració engeguem aquesta nova línia de subvencions en el marc del Pla de Reactivació per fomentar l'ocupació i que 50 persones que es troben actualment en situació d'atur puguin reincorporar-se al mercat laboral».Les bases es poden consultar al següent enllaç i les sol·licituds es poden presentar fins al dia 14 de juny d'aquest any 2021. Els nous contractes hauran de ser de jornada completa i d'un mínim de 6 mesos.La convocatòria funcionarà per concurrència competitiva: obtindran les ajudes les primeres empreses que ho demanin i que compleixin els requisits.Els beneficiaris de les ajudes rebrà una bestreta del 60% de l'import en el moment de la concessió de la subvenció, i la resta una vegada justificat el període de contractació de 6 mesos.