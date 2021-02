El Mas de l'Ermengol de Reus s'enderrocarà per acabar amb les ocupacions

Actualitzada 09/02/2021 a les 07:45

L'Ajuntament demolirà el Mas de l'Ermengol, una construcció rural del 1900 en estat precari, ubicada a tocar de l'autovia de Bellissens, per tal de posar fi a les «reiterades ocupacions» que s'hi produeixen. Així ho detalla el projecte d'obres, que ja s'ha aprovat. El mas és propietat de la societat municipal Reus Desenvolupament Econòmic (Redessa), que és la que l'enderrocarà. La demolició vol «evitar els possibles riscos derivats d'aquestes ocupacions» il·legals. Ja des de l'exterior, es poden apreciar les condicions pobres en què es troba el mas, «parcialment esfondrat» i «en estat ruïnós». Això «posa en risc tant les persones que accedeixen a l'interior de la construcció com a l'entorn immediat d'aquest».



Abans ja s'havien dut a terme altres intervencions a la zona per mirar de reduir el risc i dificultar l'entrada de persones. Entre altres qüestions, es van tapiar les obertures i es van apuntalar elements on hi havia problemes estructurals. Res ha impedit que al mas es continuessin instal·lant de nou «ocupes» i és per això que Redessa procedirà a fer-lo desaparèixer, considerant que «no es pot garantir la seguretat de la propietat ni dels usuaris d'aquesta o el seu entorn» i que, en aquest context, «s'ha vist que el més oportú és procedir a l'enderroc total».En detall, la parcel·la es correspon amb el número 16 de l'avinguda del Dr. Josep Laporte i es troba en una situació «expectant», dins del Sector H.11 Bellisens Oest del Pla General d'Ordenació de l'Ajuntament de Reus. S'ha previst que l'avinguda Laporte acabi donant accés als terrenys, als quals s'hi fa cap ara a través de l'avinguda de la Universitat. El mas està format per quatre volums i abasta prop de 650 metres quadrats de superfície. L'enderroc, que es farà per desconstrucció, costarà uns 24.500 euros i s'allargarà 3 mesos.