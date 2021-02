«Segurament allargarem les rebaixes a Reus una mica més, fins al març»

Després d'un gener «pèssim», els comerciants preveuen aguantar els descomptes per alleugerir estoc

El ritme a què ha anat sortint l'estoc en aquest primer mes, un gener que ha coincidit amb el confinament municipal i la prohibició als comerços no essencials d'obrir en dissabte, fa preveure que «les rebaixes s'allargaran una mica més», tal com constata la presidenta de la Unió de Botiguers, Meritxell Barberà, que avança que «probablement arribaran als primers dies de març». Així ho contemplen des de la botiga de moda La Comet, on expliquen que «divendres i dissabtes eren els dies més forts, però ara un sol dia no és útil» i apunten que «ja havíem començat a fer descomptes abans de l'habitual i esperem mantenir-los fins al març, fins que s'hagi de canviar la temporada, a veure si la cosa remunta».

«Les vendes han caigut molt i les rebaixes no han estat avantatjoses per a ningú perquè no hi ha gent», afegeixen des de la sabateria Sacha, on qualifiquen de «pèssims» els resultats d'aquest període de descomptes i precisen que «segurament l'allargarem». A la Cristalleria Marsal són conscients que «febrer sempre és el mes més dolent» i, tot i que apunten que «de rebaixes, nosaltres només n'hem fet una mica», sí que consideren que «pot ser que al març encara en fem, fins al canvi d'etapa». I a Minimum confirmen que «la campanya de rebaixes està anant malament» i que «potser la gent sí que busca més pijames però de roba de sortir no n'hem venut». L'apunt positiu el posa Okaïdi, que ha rebut gènere procedent dels centres comercials que estan tancats «i els clients han passat a venir aquí». Per la seva banda, el president d'El Tomb de Reus, Jacint Pallejà, expressa que «des del punt de vista legal, les rebaixes ja s'allarguen fins al 6 de març» però que «és obvi que qui vulgui pot seguir durant un temps». Les Botigues al Carrer estan pendents de l'evolució de la pandèmia. En general, a les botigues de Reus s'havien acumulat també «comandes de clients de la comarca que no podien venir i que demanaven que els hi reservéssim alguna cosa».

El Sant Valentí sense floristeries

El 75% dels comerços de la Unió de Botiguers han patit pèrdues aquest gener, tal com detalla Barberà, que explica que tancar en dissabtes ha suposat un cop dur especialment al sector de la moda, arrossegat per les restriccions a la restauració. I menciona, de cara al febrer, una qüestió específica: «Les floristeries es veuen afectades amb el dissabte 13 tancat perquè just és Sant Valentí, una data en què treballen molt».